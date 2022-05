Acusan a sujeto de quemar a manada de gatitos en Morelos

Vecinos de un conjunto habitacional ubicado en la colonia Jardínes de Palmira, en Cuernavaca, Morelos, acusan a un hombre llamado Manuel de haber prendido fuego a una manada de 10 gatitos.

De acuerdo con lo denunciado, los gatitos vivían en el conjunto habitacional y habrían sido calcinados porque “se comían los cables de su vehículo”.

El sujeto habría agredido a los gatitos en agosto de 2021, después de que en varias ocasiones manifestó a los vecinos su intención de hacer daño a los felinos.

“Decía que no les diéramos de comer porque eso no estaba bien y él los iba a matar y finalmente lo cumplió. Una vez pasé por ahí y les puse un poco de comida, él me preguntó por qué les daba de comer si eran una plaga y él iba a acabar”, dijo Leticia Galindo, vecina de la unidad habitacional.

Los agredidos llevaron el caso ante el Ministerio Público (MP), pero de acuerdo con Vanessa Perbellini, vocera de la Coalición por la Defensa Animal Morelos, las autoridades recomendaron un acuerdo reparatorio de cinco mil pesos.

La activista explicó que con ese acuerdo la autoridad “evaluó en 500 pesos la vida de cada gato. Pero para la afectada y las organizaciones de animalistas, no existe un monto económico que pueda reparar el daño que les fue causado”.

Mi corazón está muy triste 🐈‍⬛ 😿. Por favor les pido RT masivo hasta que el desgraciado psicópata criminal que hizo esto responda y la #FiscaliaMorelos haga justicia para los pobres chiquitos que sufrieron tanto. Atención @Fiscalia_Mor #LosGatitosDePalmira

Tráiler con toneladas de perros y gatos muertos se accidenta en Tamaulipas

Otro caso que causó conmoción ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando la Guardia Nacional Carreteras dio a conocer el cierre parcial de la circulación, a la altura del kilómetro 264+500, por un accidente en la carretera de Ciudad Victoria-Matamoros, Tamaulipas, entre un autobús de pasajeros y un tráiler que transportaba cuatro toneladas de perros y gatos muertos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes a la altura del kilómetro 264. De acuerdo a los hechos y fotos, ambas unidades chocaron de frente y el chofer del autobús falleció.

Los peritajes realizados por elementos de la Guardia Nacional señalan que el autobús fue el responsable del accidente por haber invadido el carril contrario.

De acuerdo a la versión del conductor, el tráiler venía de Querétaro y el destino de los perros y gatos muertos era una empresa llamada Aquanimals S de RL de CV, dedicada a la cría, engorda y venta de animales, en Brownsville, Texas, que se dedica a la distribución de estos cuerpos para instituciones educativas que realizan prácticas estudiantiles.

