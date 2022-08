Ladrón amenaza a vecinos tras ser capturado: “Se van a arrepentir”

En redes sociales fue compartido un video del momento en el que es capturado un presunto ladrón, quien amenaza a vecinos del municipio de Chinameca en Veracruz diciendo que se van a arrepentir cuando lo dejen libre.

“Deja que me suelten se van a arrepentir”, amenazó el sujeto acusado de robar en una tienda de conveniencia la tarde de este martes.

Según medios locales, tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo entraron a la tienda en la calle 16 de Septiembre y armados cometieron el robo.

Dos de los asaltantes lograron escapar cuando fueron vistos por vecinos, pero dejaron a uno de sus cómplices, quien no logró subir y posteriormente fue retenido por los vecinos quienes amenazaron con lincharlo.

A pesar de que sería entregado a las autoridades y que se encontraba rodeado de pobladores, el ladrón dijo que en cuando saliera de prisión cobraría venganza.

“Que me lleven a dónde quiera, se van a arrepentir creeme; me podrán quemar y matar pero se van a arrepentir. Está bien ya lo cometí, pero si me sueltan ahí queda el tema creeme, sino se van a arrepentir”, afirmó.

Una mujer grito: “Por eso estamos como estamos, por gente como tú, huevón, sangano, parásito”, mientras otros piden que lo linchen.

Ladrón muere al caer en Veracruz

Apenas la semana pasada también en Veracruz, un hombre que presuntamente pretendía entrar a robar a un domicilio cayó y falleció por un fuerte golpe que sufrió en la cabeza, en la colonia Emiliano Zapata en Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del miércoles, en un domicilio ubicado en la calle General Anaya número 354, esquina con Callejón Pino Suarez.





Según testigos, el hombre usó una escalera para tratar de ingresar al domicilio y presuntamente robar las pertenencias de una vecina.

Sin embargo, debido a la poca visibilidad, el sujeto resbaló, perdió el equilibrio y cayó de varios metros de altura.

