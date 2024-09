IMÁGENES FUERTES: Dan brutal golpiza a reo en penal de Puebla

Una golpiza a un reo del penal de San Miguel fue grabada y difundida en redes sociales. Presuntamente sus compañeros exigían un cobro por lo que autoridades de Puebla investigan el hecho.

En el material audiovisual, grabado por otro interno, se observa cómo un grupo de tres personas privadas de su libertad golpea brutalmente a uno de sus compañeros. Luego de recibir varios puñetazos en pecho, abdomen y rostro; lo tiran al suelo y lo patean, mientras que el hombre pedía que pararan la agresión: "¡Ya, por favor!”, se le escucha decir.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

De manera extraoficial se señala que la víctima resultó gravemente herida, sin embargo pudo ponerse a salvo debido a que un guardia escuchó ruido y se acercó a la celda, por lo que los agresores lo soltaron.

#LosTitulares | Tras la difusión de una golpiza entre reos del penal de #SanMiguel por un presunto cobro de piso, la @SSPGobPue señala que ya se realizó valoración médica al hombre agredido en el Centro Penitenciario de #Puebla y que la @FiscaliaPuebla ya investiga los hechos. pic.twitter.com/NnrYkpMArP — LosTitulares (@_LosTitulares) September 19, 2024

El inicidente provocó la inmediata reacción de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la Subsecretaría de Centros Penitenciarios ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tras haber identificado a las personas involucradas en los hechos.

Los actos derivados del video serán investigados por la FGE con la imparcialidad correspondiente, existe la posibilidad que pudieran haber sido pre construidos por la víctima y los presuntos agresores, a raíz del reciente aseguramiento de objetos prohibidos realizados al interior de dicho centro penitenciario -puntualizó la SSP.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseveró que su administración no tolerará situaciones de violencia como esta dentro de los centros penitenciarios.

“Son cosas que nosotros no avalamos, no permitimos. Tenemos que ver primero la temporalidad del video, pero es algo que debemos evitar a toda costa para que no vuelva a repetirse”. indicó.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.