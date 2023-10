Detienen a la exsuegra y dos policías por el feminicidio de Montserrat Juárez

A casi dos semanas del presunto feminicidio de Montserrat Juárez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) dio a conocer que fue detenida Carmen “N” exsuegra de la víctima y al menos dos policías quienes falsearon información para que la hoy occisa fuera llevada a una funeraria para su incineración.

Detienen a la madre de Alejandro Sean ¡”N” presunto feminicida

Este 3 de octubre del 2023 se dio a conocer la detención de Carmen “N” madre de Alejandro Sean “N” presunto feminicida de Montserrat, luego de que un juez de control concediera la orden de aprehensión por su probable participación del delito de feminicidio.

La mujer fue llevada a Santa Matha Acatitla en donde se podrá a disposición del juez que otorgó la orden de aprehensión.

Carmen “N”, suegra de Montserrat Juárez también fue detenida por su posible participación en el feminicidio de la joven.

Policías falsearon información sobre la muerte de Montserrat

El vocero de la FGJ CDMX dio a conocer la detención de Freddy “N” y René “N” quienes se desempañaban como policías capitalinos ayudaron a bajar el cuerpo de Montserrat, toda vez que fueron ellos quienes contactaron a la agencia funeraria, toda vez que recibirá una recompensa económica, por lo que este mintió al señalar que había notificado al MP.

Refirió que la investigación interna, refirió que no solo no se puso en contacto con el MP para informar de los hechos, sino que a la persona que asegura haberle reportado no estaba en turno.

Por esta razón, la Unidad de Asuntos Internos dio vista a la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de feminicidio, quien a su vez obtuvo una orden de aprehensión contra los policías por el delito de retraso de la justicia.

FGJ CDMX La FGJ CDMX informó la detención de los policías Freddy “N” y René “N” por falsear información en el caso de Montserrat Juárez

Freddy “N” pidió falsear el acta de defunción

El vocero también dio a conocer que Freddy “N” contactó a un supuesto médico para elaborar el acta de defunción de Montserat , el cual mostró a la agencia funeraria en su teléfono celular; sin embargo la agencia, al no tener claro quien pagaría la cremación llevaron el cuerpo de la joven al MP de Miguel Hidalgo para notificar los hechos.

En este lugar dos servidoras públicas atendieron a las personas de la agencia funeraria y sin realizar ninguna investigación refirieron que más tarde se comunicarían para atender la situación, lo cual no hicieron.

En este sentido se suspendieron de sus cargos a Karen “N y Gabriela “N”, agentes del MP de la Fiscalía en Miguel Hidalgo por la omisión en el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

