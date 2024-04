Secretario de Seguridad de Taxco renuncia tras revictimizar a mamá de Camila

No me imaginaba que iba a pasar esto. No es mi culpa, yo siempre había cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa, siempre estuve al pendiente de ella. Yo solo confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, mi niña la quería... pero de que yo cuidaba a mi hija la cuidaba.