Enfermera de 30 años muere al autopracticarse una liposucción en Cuernavaca

NO ES CREÍBLE!.

El fiscal Uriel Carmona Gándara dijo no es creíble la versión donde una enfermera en Cuernavaca se quería practicar una liposucción dentro de una clínica particular, qué ocasionó su deceso. Afirmó que se va a investigar el caso y serán citados todos los empleados pic.twitter.com/4c1r96087J