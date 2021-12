Corte de Chile aprobó la extradición del exdiputado Mauricio Toledo

La Corte Suprema de Chile aprobó la extradición a México de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán y exdiputado, quien es requerido por las autoridades mexicanas por el delito de enriquecimiento ilícito.

La sentencia del máximo tribunal de Chile, fue emitida este viernes 24 de diciembre, y ordena poner a disposición de México al exdiputado federal del Partido del Trabajo, mediante la cancillería de Chile.

La resolución firmada por el ministro Mauricio Silva Cancino señaló que se mantendrán las medidas cautelares de Mauricio Toledo, hasta su entrega a las autoridades competentes de México.

Corte de Chile afirma que no hay persecución política contra Toledo

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ CDMX) Ulises Lara dio a conocer hace una semana que la corte de Chile solicitó dos días más para resolver la extradición de Mauricio Toledo, y sería este 24 de diciembre cuando se daría lectura a la sentencia.

Detalló que la Fiscalía de Chile reiteró que se cumplió con los requisitos para acceder al pedido de extradición y que sea entregado a las autoridades mexicanas para ser juzgado, toda vez que no hay prueba de que se trate de una persecución política ya que no hay nexos de irregularidades del desafuero con las ideas políticas del exdiputado.

Sobre la prescripción, dijo, el delito de enriquecimiento ilícito sigue vigente, pues aprovechó sus encargos políticos para beneficiarse económicamente y no hay pruebas que tenga otros ingresos, de ahí que su riqueza es inexplicable.

El Fiscal de Chile argumentó hace una semana también que el requerido es mexicano, por lo que no es una excepción de no extraditar a un connacional. Explicó, invocando un fallo mexicano, que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo.

sga