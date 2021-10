Disparan a chofer de combi por resistirse a asalto en la México- Pachuca

El chofer de una combi de transporte público de Ecatepec, Estado de México, se salvó de ser herido, después de que un ladrón le disparó cuando se negó a abrir la puerta del copiloto sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del paraje Cerro Gordo.

En el video se observa la cabina del chofer de la combi y el momento en el que se detiene para que puedan subir y bajar pasajeros.

Luego de unos segundos, el asaltante se acerca e intenta abrir la puerta del copiloto y al no poder, saca un arma envuelta en un pedazo de tela, lo amenaza y dispara rompiendo el cristal, pero fallando en herir al chofer.

El sujeto armado le grita que se detenga con insultos, pero el chofer arranca de inmediato, se revisa y afirma que no está herido.

“No me dio, no vi al perro ese. Todo bien, no me dio ni nada. Parecía un dulcero”, se escucha decir al conductor de la combi a los pasajeros.

Un hombre disparó contra un conductor de una unidad de transporte público, al parecer durante un intento de asalto en la carretera México-Pachuca. https://t.co/iEhw5xa8GC pic.twitter.com/lEJ0mFjQn8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2021

Chofer y pasajeros evitan asalto de combi en Naucalpan

Cansados de los asaltos, el chofer y los pasajeros de una combi evitaron que un sujeto los despojara de sus pertenencias en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En las imágenes se observa el momento en el que el ladrón pide desde afuera de la combi sus teléfonos y carteras a los pasajero de la combi; sin embargo, el chofer acelera y evita el atraco.

El clip fue captado por una cámara de seguridad del transporte el pasado 29 de agosto en Naucalpan y también se observa cómo los pasajeros empujan al asaltante y cierran la puerta de la combi. Momentos después los usuarios se tiran al suelo por miedo a que les dispare.

📹🚨#Valientes El chofer y los pasajeros de una combi de transporte público evitaron un asalto en #Naucalpan #Edomex

📹Cortesía pic.twitter.com/0bYSY8KwCb — @MeganoticiasMx (@MeganoticiasMx) October 21, 2021

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

sga