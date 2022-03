Android: truco para mejorar la precisión de la localización

¿A quién no le ha pasado que comparte su ubicación con alguno de sus contactos, pero no es la indicada? Quizá a más de uno; sin embargo, no todo es malo, ya que también es útil para saber cómo llegar a un lugar determinado o descubrir qué negocios existen a nuestro alrededor, por ello, es una de las funciones más utilizadas en los dispositivos móviles, principalmente en los teléfonos Android que están integrados con la plataforma de Google, incluyendo sus mapas.

Utilizar Google Maps es bastante sencillo gracias a que los teléfonos inteligentes recogen las señales satelitales que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra para así calcular nuestra ubicación exacta, aunque no siempre es tan precisa como imaginamos, por ello, el portal Android4all.com partió un truco para hacer que mejore la precisión de la localización de tu celular Android .

Activa la ubicación de tu celular Android

Lo primero que debes hacer es activar la función de ubicación en tu dispositivo, esto permitirá que puedas hacer uso de los mapas y demás aplicaciones que requieran tu localización. En caso de tener desactivada esa característica, a continuación te decimos como activarla:



Dirígete a los Ajustes del dispositivo.

del dispositivo. Desliza hasta encontrar la opción de Ubicación e ingresa a este apartado.

e ingresa a este apartado. Activa la opción de Acceso a la Ubicación y listo. Los sensores GPS comenzarán a funcionar.

Una forma más simple de activar el GPS desde los atajos es a través del Panel de Control, únicamente busca el ícono de Ubicación y actívalo.

Mejora la precisión de la ubicación

Los dispositivos no muestran nuestra ubicación exacta, pues siempre existe un rango de distancia de entre 30 y 50 metros con respecto a nuestra posición real. En caso de que desees que Google Maps muestre con mayor exactitud tu localización, sigue estos pasos:



Dirígete a Ajustes e ingresa en el apartado de Ubicación .

e ingresa en el apartado de . Una vez dentro busca Precisión de la Ubicación de Google y actívala.

Calibra tu posición en Google Maps

Para esta opción no es necesario ir a Ajustes, únicamente ingresa a la app de Google Maps:



Entra a Google Maps .

. Presiona sobre el ícono azul que muestra tu ubicación.

Verás un mensaje indicando que la precisión es baja.

Presiona el botón azul que dice Calibrar .

. En la pantalla aparecerá un mensaje que te pedirá que inclines el móvil y lo muevas formando un ocho.

Repite el movimiento hasta que aparezca “ precisión de la brújula: Alta ”.

”. Presiona Hecho y el proceso habrá finalizado.

