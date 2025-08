Presidente de la Comisión de los DDHH de Sinaloa denunció amenazas de muerte

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, denunció públicamente haber recibido una amenaza indirecta de muerte.

El pasado 15 de julio, un familiar suyo recibió una llamada en la que un sujeto, aparentemente confundido, emitió una velada amenaza: “Te llamo para darte el pésame por la muerte de tu padre”. El familiar colgó de inmediato y notificó a Loza sobre el incidente.

¿Por qué denuncia una campaña de odio el comisionado Óscar Loza Ochoa?

Este hecho se suma a una serie de actos de hostigamiento que, según el ombudsman, forman parte de una campaña de odio y desprestigio en su contra, atribuida a un grupo identificado como Guerreros Azules.

Loza acusa que estos ataques tienen un trasfondo político con la intención de dañar tanto su imagen como la del organismo que encabeza.

Presidente de la CEDH de Sinaloa denuncia formal ante la FGE y exigencia de protección

Ante el riesgo creciente, Loza presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitó medidas de protección. Expresó que no piensa minimizar la amenaza: “He recibido una amenaza a mi integridad física y moral y no pienso ignorarla como si no pasara nada”, sostuvo en un comunicado.

El presidente de la CEDH pidió a las autoridades que garanticen seguridad tanto para él como para su domicilio y las oficinas de la institución. Informó que ya se le ofrecieron medidas de protección y que confía en que las instituciones actuarán conforme a la ley.

¿Quién es Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH?

Con más de 50 años como defensor de los derechos humanos, Óscar Loza ha participado en diversas luchas sociales. Recordó los asesinatos de otros activistas sinaloenses como Jesús Michel, Norma Corona, Jorge Aguirre y Sandra Luz Hernández, por lo que advirtió que la amenaza que ahora enfrenta “no es un juego”.

“No renunciaré a esta noble labor. Estos ataques no solo me afectan a mí, sino a toda una historia de lucha y legislación a favor de los derechos humanos”, expresó.

¿Qué ha dicho el gobierno de Sinaloa de la denuncia del presidente CEDH?

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Secretaría de Seguridad Pública han emitido una postura oficial. La situación genera preocupación por el creciente clima de violencia en Sinaloa y la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos fundamentales.

