Hallan sin vida al árbitro profesional, Luis Octavio Palomares Mugica; desapareció en Edomex

Luis Octavio Palomares Mugica era un árbitro profesional que pertenecía a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tan solo tenía 32 años y este jueves 12 de junio fue encontrado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido en Toluca, Estado de México.

El 10 de junio del 2025 se vio por última vez a Luis Octavio Palomares Mugica, en la colonia Cuauhtémoc, en Toluca. Su hermano, Jorge, habló con Fuerza Informativa Azteca (FIA) e informó que el auto de de Octavio estuvo en movimiento, pero no había certeza de que él fuera a bordo.

Las cámaras de seguridad detectaron que dicho auto iba en dirección a Querétaro, en donde pudieron averiguar que tomó la desviación a San Juan del Río; poco después el auto fue reportado como robado.

¿Qué más se sabe de la desaparición de Luis Octavio Palomares Mugica?

Sus familiares intentaron seguirlo por cuenta propia y, con ayuda de las autoridades, descubrieron que su auto pasó por el estado de Querétaro y llegó hasta Hidalgo, pero no pudieron seguirle la pista.

Asimismo, su familia cuenta que el mismo día que desapareció, alguien se metió a sus redes sociales y eliminó su información, además de que desactivaron sus otras cuentas, algo que complicó todavía más la investigación.

Por último, el hermano de Octavio informó a FIA que lograron localizarlo sin vida, sin dar más detalles de lo ocurrido; esperan que se abra una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y llegar al fondo de la situación.

Luis Octavio Palomares Mugica era árbitro profesional

Por si fuera poco, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) todavía conserva el registro de Octavio cuando fue silbante profesional. Destaca que tuvo participación en partidos de Tercera División, así como en diferentes categorías de Fuerzas Básicas de Liga MX (sub 14, sub 16 y sub 18).

