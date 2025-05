Brad Pitt cambia la alfombra roja por las esposas; lo detienen en Monterrey durante operativo

Un joven de 19 años, identificado como Brad Pitt, fue detenido en un operativo realizado en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, en el que también fueron arrestadas otras 12 personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva dedicada al narcotráfico.

El operativo, llevado a cabo por el Grupo de Coordinación Metropolitana y elementos de la Fuerza Civil, se desarrolló durante la noche del domingo 25 de mayo y la madrugada del lunes 26 de mayo. Las autoridades detallaron que las intervenciones se enfocaron en callejones, escalinatas y áreas de difícil acceso donde operan los grupos criminales.

¿Por qué detuvieron a Brad Pitt de Monterrey?

Brad Pitt fue detenido en el cruce de las calles Tepeyac y José R. Peña junto con tres personas más: David “N” (23 años), Berenice “N” (25 años) y Micaela “N” (70 años). A este grupo se les aseguraron 40 dosis de una sustancia sólida similar al cristal y una báscula digital.

En otros puntos de la colonia Independencia, las autoridades arrestaron a nueve personas más, entre ellas José “N”, Eduardo “N”, Prisciliano “N”, Reyna “N”, Alberto “N”, Gerardo “N”, Blanca “N” y Luis “N”, quienes fueron encontrados en posesión de armas, chalecos balísticos, drogas, equipo táctico y tecnología posiblemente utilizada para vigilancia.

Además, se detuvo a Jesús “N”, de 21 años, en posesión de un arma de fuego, más dosis de droga, dinero en efectivo y una báscula digital.

Los 13 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Las autoridades confirmaron rápidamente que el detenido Brad Pitt no guarda ninguna relación con el reconocido actor de Hollywood. No obstante, su inusual nombre no pasó desapercibido y provocó reacciones en redes sociales.

La Fuerza Civil reiteró su compromiso de mantener operativos de vigilancia en áreas con altos índices delictivos.

