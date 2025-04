Una fichita, Daniela Miruvska pasó de ser Miss Edomex a una peligrosa delincuente

Daniela Miruvska, quién en 2016 se convirtió en Miss Estado de México (Edomex), fue detenida por las autoridades tras cometer los delitos de despojo y robo a una casa ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, pero ¿por qué la exreina de belleza cometió estos hechos y qué es lo que se sabe de ella?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la aprehensión se realizó en la alcaldía Venustiano Carranza, por autoridades de Investigación de la CDMX y locales.

¿Quién es Daniela Miruvska?

Daniela Miruvska fue coronada Miss Estado de México en 2016. En ese año, un famoso diseñador de moda, la felicitó en sus redes sociales por haber ganado el primer lugar. Sin embargo, en 2017 perdió su corona tras ser destituida por incumplir en acuerdos del certamen.

Daniela Miruvska habría amenazado de muerte a la reina de belleza de ese tiempo, argumentando que ella era la única Señorita Estado de México.

¿Daniela Miruvska ya había sido denunciada?

Tras las amenazas de la exreina de belleza y su entonces pareja Carlos Alberto Román Marín, considerado como el principal operador financiero de la campaña de Ana Balderas Trejo, alcaldesa saliente, fueron denunciados ante la Fiscalía del Estado de México.

Y es que a través de sus redes sociales, la Miss Edomex señaló: “Yo soy la única Señorita Estado de México 2016, ay karinita no sabes donde te metiste, ¿tú crees que no le puedo decir a mi esposo que te mande a matar? Te odio, te detesto, te voy a hacer la vida de cuadritos a ti, a los putitos de tus directores y a quien esté contigo, yo tengo poder, tengo dinero, tengo más de 11 mil fans en mi página y tú no eres nadie, te voy a sacar de donde sea necesario porque quien manda en Atizapán somos nosotros y denunciame de muerte, tú crees que te van a creer basura? En el poder estoy yo y hago lo que quiero”.

Daniela Miruvska también se metió en la política

Daniela Miruvska también trabajó como titular del Instituto de la Mujer de Atizapán de Zaragoza y fue candidata a diputada local por el municipio .

