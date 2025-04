VIDEO: La conversación de la abuelita sicaria con sus víctimas minutos antes del ataque en Chalco

Mientras la abuelita sicaria se encuentra en prisión preventiva, Fuerza Informativa Ateca tuvo acceso a un video en el que se puede escuchar la conversación que sostuvo Carlota “N” con los invasores de su casa en Chalco.

Como se aprecia en el video, la mujer de 74 años y sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N” tuvieron una acalorada discusión con los integrantes de la familia Márquez, minutos antes de que se desatara la balacera. Te contamos qué fue lo que se dijeron.

Las palabras de Carlota “N” minutos antes de la balacera en Chalco

En el video que se convirtió en tendencia en redes sociales se puede ver a la abuelita sicaria discutir con varios integrantes de la familia que invadía la casa en Chalco. En un momento, Carlota “N” y Eduardo “N” sacan pistolas y atacan a dos hombres que perdieron la vida, de 19 y 51 años.

En el nuevo video que obtuvo Fuerza Informativa Azteca, se puede escuchar a la abuelita sicaria exigir que los supuestos invasores no solo la habían despojado de su casa, sino que también habrían robado sus muebles.

“Llevo seis días llevando la demanda porque se me metieron a mi casa... y me robaron mi recámara, comedor y 70 mil pesos”, se escucha decir a Carlota con evidente molestia.

Los supuestos invasores aseguran que rentaron la casa de Chalco

Ante los reclamos de la abuela sicaria, los supuestos invasores aseguran que rentaron la casa. Sin embargo, le exigen 90 mil pesos a la señora Carlota por abandonar la vivienda.

“¿Cómo voy a saber si es o no? A mí me llegó a rentar una persona”, se le escucha decir aparentemente al señor Esau, quien falleció en el hospital, tras la balacera.

La señora Carlota asegura que cuenta con las facturas tanto de su comedor como de la recámara que le habían robado, tras invadir su casa. “Es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria”, afirma la señora Carlota.

🚨 Así los momentos previos a la agresión a balazos en #Chalco, ocurrida el 1 de abril. #Carlota y sus hijos confrontaron a presuntos invasores en su hogar.



En otro momento, se escucha decir a Eduardo “N” que su madre, la abuelita sicaria, llevaba 10 años pagando la casa. Al no llegar a ningún acuerdo Eduardo “N” pregunta: A ver señor, cómo vamos a hacer esto, se va a salir o no se va a salir ".El señor Esau respondió: “Sabrá Dios si ustedes son los dueños o el otro que la rentó”.

Tras la insistencia, el señor Esau señala que no puede salirse de la casa, pues ya había pagado dinero de renta e insiste en que cuenta con un contrato de arrendamiento. No obstante, Carlota y sus hijos insisten en que abandonen su casa. Finalmente, el joven de 19 años, Jostin, se enfada y les dice: “no me salgo, pa pronto”.

Antes de que la abuelita sicaria fuera por el arma, el señor Esau asegura que el joven que le rentó la casa incluso le dijo que pagara la luz.

Carlota y sus hijos se encuentran en prisión preventiva

Tras la discusión, Carlota y su hijo Eduardo “N” fueron por sus armas y dispararon a quemarropa a tres personas, dos de ellas perdieron vida, Esau y Jostin, mientras que Christian, un joven de 14 años, recibió un disparo en una pierna.

Tras lo sucedido, Carlota “N” y sus hijos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) Edomex. Los tres permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

¿De quién es la casa de Chalco?

Tras el asesinato de dos integrantes de los supuestos invasores de la casa de Chalco, el 1 de abril, la Fiscalía del Edomex determinó que la vivienda en disputa, ubicada en calle Hacienda la Labor, colonia Hacienda de Guadalupe, era propiedad de Mariana “N”, hija de la abuelita sicaria.

Mariana “N” efectivamente, había denunciado el despojo del inmueble, el pasado 27 de marzo, cuando le avisaron que 3 personas habían ingresado a su casa y habían sacado los objetos de la propiedad sin su autorización.

