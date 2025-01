“Fofo” Márquez es declarado culpable por tentativa del delito de feminicidio

El youtuber Fofo Márquez fue declarado culpable por el delito de tentativa de feminicidio tras agredir a Edith “N” en 2020, el veredicto se dio este viernes 24 de enero.

Algunos apuntan a que el joven tendrá que pasar 22 años en la cárcel; sin embargo, se citó a una nueva audiencia el próximo miércoles 29 de enero, a las 16:00 horas (tiempo del centro del país), para conocer la sentencia y el pago de reparación del daño.

El juicio de “Fofo” Márquez

Conviene recordar que tras varios años y diversos juicios orales, se llegó a esta audiencia en donde se declaró culpable al joven; no obstante, es importante destacar que las pruebas de la defensa de Rodolfo “N” no fueron suficientes para evadir esta sentencia.

Al salir de la audiencia, Edith, la víctima del influencer, agradeció que se hizo justicia y señaló que esperará a que se dé la sentencia que considere el juez.

Agradecida porque se hizo justicia (...) tenemos que entender que los actos tienen consecuencias -fueron las palabras que emitió a la prensa tras agradecer el apoyo de la prensa.

“Fofo” Márquez pidió clemencia al juez

En la audiencia del pasado 22 de enero, Márquez pidió la palabra y solicitó al juez que su caso no fuera un asunto mediático, además de expresar su arrepentimiento por las acciones que cometió.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie ni a un perro (...) Yo le pido a su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años”, expresó.

