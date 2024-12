Mujer mató al hombre que la secuestró y violó; fue sentenciada a más de 15 años de cárcel

Ana Rojo Escobar asesinó a Arsenio Hernández Morales, un hombre que la mantuvo secuestrada durante ocho meses, que la golpeaba y que la violó en múltiples ocasiones. Esto ocurrió el 21 de abril del 2007, una historia real de una mujer que actuó en defensa propia y que terminó en la cárcel cuando las autoridades intervinieron.

Ana contó su historia en una entrevista para Gusgri Podcast. “Estuve muchos años encerrada por un homicidio que sí cometí, pero que las autoridades no vieron lo que la persona me hacía a mí”, relata.

La mujer tuvo que pasar por un infierno durante meses

Arsenio Hernández le había prometido a Ana Rojo un trabajo bien remunerado en Monterrey, por lo que aceptó ir con él. Sin embargo, fue la peor decisión de su vida, ya que, ella cuenta, este sujeto la tuvo secuestrada durante meses, mientras que la golpeaba y violaba con regularidad.

Ella cuenta que una vez la dejó llena de sangre en toda la cara y fue en ese momento en que se dijo “Ya no quiero que me golpeé. La próxima golpiza va a ser la muerte”. Así, ella se armó de valor y decidió regresarle los golpes.

Ella tomó unas cizallas, unas pinzas para cortar candados, con las que golpeó a su secuestrador. Esperó a que este se quedara dormido y en ese momento lo golpeó en reiteradas ocasiones.

“Dije, si se levanta, me va a matar, entonces corrí a la cocina, agarré un cuchillo , corté un pedazo de cable de luz, y me llevé el cable, pero también el cuchillo… Cuando llego al cuarto, él ya tenía los pies abajo, ya se iba a parar… corro a la cama, me le subo encima, con mis piernas le agarró las manos… Entonces agarró el cuchillo y se lo paso por el cuello y brota sangre se empieza a ahogar”, contó.

Luego de haberlo matado, Ana quedó en shock y cayó desmayada. Relata que tardó dos días en despertar y que cuando lo hizo, lo primero que percibió fue un horrible olor, que venía del cuerpo sin vida de ese hombre.

Así descubrieron el asesinato

Ana estaba embarazada, producto de una de las violaciones que sufrió. Intentó esconder el cuerpo de su agresor, pero su condición física no se lo permitió. Pidió ayuda de otros hombres que estaban ahí, pero uno de ellos la denunció.

Las autoridades no se interesaron en lo que ella había sufrido durante meses. El proceso fue rápido, la sentenciaron a 25 años de cárcel en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, Monterrey, aunque solo estuvo durante 15 años y 8 meses por buena conducta.

La mujer cuenta que pudo salir porque recibió ayuda de mucha gente y de algunas asociaciones civiles que conocieron su caso e hicieron presión para que no pasara su vida en la cárcel .

