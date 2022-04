¿Qué significa soñar con tu ex? Harvard lo explica

Cuántas veces tu exnovio o exnovia ha aparecido en tus sueños y al despertar te preguntas qué significa, ante la cuestionaste de muchas personas la Universidad de Harvard tiene la respuesta a soñar con tu ex.

Significado de soñar con tu ex

Deirdre Barrett, investigadora de sueños en la Universidad de Harvard, habló sobre el significado de los sueños; explicó por qué muchas veces traemos a nuestros pensamientos a una expareja o gente del pasado con la que ya no se tiene contacto.

Barrett detalló que “soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto”, destacó The New York Times .

La investigadora de los estudios Pandemic Dreams y The Committee of Sleep afirmó que existe una variedad de elementos que pueden desencadenar a los sueños con una expareja.

Explicó que cuando se sueña “nuestro cerebro está en este estado donde las áreas visuales están mucho más activas que cuando estamos despiertos y, en promedio, las áreas emocionales están un poco más activas”.

La experta agregó que “los desencadenantes” de los sueños pueden ir desde un aniversario de una muerte o una ruptura o un divorcio. Deirdre Barrett destacó que muchas veces se ve a las exparejas como “una señal de que todavía se está enganchado de esa relación” y puede pensarse como una manifestación de nuestro subconsciente para correr y buscarlos, pero “esta teoría puede estar lejos de estas acciones” o los deseos que las personas pueden llegar a creer que tienen.

Recomendó que en lugar de ver los sueños sobre exparejas como una señal de que todavía estás enganchado o como una señal para buscarlas en redes sociales, dijo que pienses en ellas como una oportunidad para examinar tus emociones actuales y cómo hacer frente a ellos.

¿Podemos controlar lo que soñamos?

A la pregunta si podemos controlar lo que soñamos, la experta Deirdre Barrett aseguró que la mejor manera de hacerlo es pensar en lo que te gustaría soñar, se lee en el estudio What pandemic dreams may come.

Recomendó elegir a una persona que te gustaría ver en tu sueño o un lugar favorito, además sugirió poner alguna fotografía de lo que estás tratando de soñar en tu mesita de noche para que lo veas como lo último antes de irte a dormir.

Si tiene un sueño favorito en particular en el que se está concentrando, puede intentar reproducirlo en detalle antes de quedarse dormido.

