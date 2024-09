Las 3 mejores frutas que ayudan a prevenir la deshidratación

La hidratación es clave para el ser humano. El agua es una necesidad básica para el cuerpo, la requiere para funcionar de forma óptima. Si no tenemos suficiente líquido, las funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes indispensables, de modo que su rendimiento será menor. Te contamos cómo combatir la deshidratación .

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es conveniente beber entre un litro y medio y dos litros de agua al día para evitar la deshidratación”. Pero no es únicamente a través del agua como se puede mantener al cuerpo hidratado, sino también mediante de la alimentación, específicamente de las frutas.

¿Qué comer para hidratar el cuerpo?

El melón, la piña y la sandía son una gran opción para hacer frente a la deshidratación, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: “Las tres frutas cuentan con un alto contenido de agua, electrolitos, vitaminas y enzimas digestivas, que las hacen una opción natural para reforzar la salud”, indicó.

Por sus propiedades, la autoridad llamó a aumentar el consumo de estas tres frutas. Recordemos que aún estamos en época de calor, el verano no termina sino hasta el 22 de septiembre de 2024, por lo que se pueden presentar casos de deshidratación.

Durante la temporada primavera-verano, que comprende de marzo a septiembre, aumentan los riesgos de deshidratación, que ocasionan enfermedades estomacales agudas y afecciones producidas por la exposición excesiva al calor ambiental, como insolación, calambres y golpe de calor -aseveró.

Piña: Contiene enzimas digestivas que permiten descomponer las proteínas y facilitar la digestión, es rica en vitamina C importante para el sistema inmunológico y bromelina, componente con propiedades antiinflamatoria

Contiene enzimas digestivas que permiten descomponer las proteínas y facilitar la digestión, es rica en vitamina C importante para el sistema inmunológico y bromelina, componente con propiedades antiinflamatoria Sandía: Al contar con 90 por ciento de agua, una fuente natural de antioxidantes y menor cantidad de calorías. Además, es rica en vitamina A, B, C, fuente de minerales potasio y magnesio, y contiene licopeno antioxidante que le da su color rojo intenso

Al contar con 90 por ciento de agua, una fuente natural de antioxidantes y menor cantidad de calorías. Además, es rica en vitamina A, B, C, fuente de minerales potasio y magnesio, y contiene licopeno antioxidante que le da su color rojo intenso Melón: Este fruto posee un alto contenido de agua y electrolitos, como potasio, para reponer líquidos y minerales perdidos durante las actividades cotidianas y deportivas. Además, esta fruta provee de vitamina A, esencial para la salud de la visión, la piel y el sistema inmunológico, y tiene un bajo porcentaje calórico.

