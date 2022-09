FOTOS: Así fue la visita de la reina Isabel II a México

A lo largo de su vida, la reina Isabel II, quien falleció este 8 de septiembre de 2022, conoció diferentes países, entre ellos nuestro querido México, que visitó en diferentes ocasiones, drisfrutando de su gente y gastronomía.

La monarca, quien ocupó el trono con tan solo 25 años, se adentró por México en 1975 y 1983. En esos años, la sociedad mexicana le brindó varias muestras de cariño y la invitó a formar parte del país por algunos días.

Visita de la reina Isabel a México.

La primera visita que realizó Su Majestad a México fue del 24 de febrero al 1 de marzo de 1975, después de ser invitada por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Su estancia coincidió con el Día de la Bandera.

En esa ocasión, la reina de Inglaterra recorrió los estados de Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato y Yucatán. La mayoría de las actividades a las que fue invitada las realizó en compañía de su esposo Felipe de Edimburgo.

La segunda visita de la reina Isabel II ocurrió del 17 al 25 de febrero de 1983, cuando Miguel de la Madrid Hurtado era presidente. La monarca no visitó ninguna de las ciudades previamente conocidas. La soberana conoció los municipios costeros como Acapulco, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta y La Paz.

Canciones favoritas de la reina Isabel

En un documental de la BBC se presentó una lista de reproducción con las 10 canciones favoritas de la reina Isabel. En ella podemos encontrar “Sing” de Gary Barlow y The Lord Is My Shepherd de Paul Cardall. Si quieres escuchar la lista completa puedes consultarla aquí.