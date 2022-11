Qatar 2022: La Selección Azteca golea a Irak, ¿Ya nos ilusionamos?

La Selección Azteca ha superado con éxito su primera prueba de cara al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto del ‘Tata’ Martino tiene programados dos encuentros preparativos previos a la justa mundialista y ya ha jugado el primer cruce ante Irak, donde ha ganado, gustado y goleado.

México golea a Irak

Desde su llegada a España, la Selección Nacional no ha pisado otra ciudad que no sea Girona, la cual albergó hoy 9 de noviembre el partido de México vs Irak en el estadio Municipal de Montilivi, donde juega el Club de Futbol Girona, equipo de primera división de LaLiga.

La Selección Azteca ya lleva una semana concentrada en Girona y el día de hoy se enfrentó ante la Selección de Irak en su primer partido preparativo para el Mundial de Qatar 2022.

El ‘Tata’ fue de arranque con los siguientes jugadores: Alfredo Talavera, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Henry Martín.

En términos generales fue un partido sencillo para la Selección Azteca, la cual no tuvo problemas en ningún momento de los 90’ minutos. México mantuvo la posesión de balón durante todo el encuentro, anotó al minuto 4’ de partido y desde ahí no bajó el ritmo. En el segundo tiempo amplió su ventaja con tres goles más para concretar la goleada.

“Me siento bien porque veo trabajar a los jugadores, veo el día a día y de como lo vienen haciendo, nosotros estamos buscando la mejor manera de como llegar al primer partido de la Copa del Mundo”



Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna fueron los jugadores que marcaron gol para aventajar a la Selección Mexicana

La gran duda que muchos aficionados tienen sobre quién será el delantero centro de la Selección Azteca en Qatar 2022 , poco a poco se va respondiendo, en recientes declaraciones del ‘Tata’ nos dejaró claro que cortará a Santiago Giménez de la lista final y al darle minutos de juego a Henry Martin y a Rogelio Funes Mori, es evidente quiénes son sus candidatos para ocupar el puesto de centro delantero.

Si bien la Selección Nacional ha dejado buenas sensaciones, Irak no es un rival para poder medir el nivel con el que llegará México al Mundial; la próxima semana la Selección Azteca se cruza contra Suecia, una selección que competirá más y podremos ver de qué está hecho México.

¿Crees que la goleada ante Irak fue suerte o la Selección Mexicana empieza a subir de nivel?

