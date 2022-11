Qatar 2022: La diferencia horaria entre México y Catar podría afectar

El Mundial de Qatar 2022 es probablemente la Copa del Mundo más diferente que hemos presenciado en la historia, será un certamen con muchas restricciones, en un país demasiado pequeño para la inmensa cantidad de gente que tendrá que albergar, geopolíticamente no es la mejor sede, por primera ocasión será en invierno, será un Mundial un poco más corto que algunos otros y entre otras características, la diferencia de horario también será abrumadora.

Qatar 2022: Vive la magía del futbol en el Canal del Mundial

¿Cuántas horas de diferencia hay entre México y Catar?

Catar está nueve horas por delante de la Ciudad de México, es decir que si aquí son las 9:00 horas, en Catar serán las 18:00 pm.

Horarios del Mundial de Qatar 2022

La hora que podría ser más incómoda para la gente es la de los partidos de fase de grupos que se jugarán a las 4:00 de la mañana, tendrás que ser una buena persona para madrugar y sobretodo un buen aficionado del futbol para que ganas no te falten de ver un partido a tan tempranas horas.

En total son siete encuentros de fase de grupos a las 4:00 am.

Partidos del Mundial que se juegan a las 4:00 am

Argentina vs Arabia Saudita – Martes, 22 de noviembre.



Marruecos vs Croacia – Miércoles, 23 de noviembre.

Suiza vs Camerún – Jueves, 24 de noviembre.

Gales vs Irán – Viernes, 25 de noviembre.

Túnez vs Australia – Sábado, 26 de noviembre.

Japón vs Costa Rica – Domingo, 27 de noviembre.

Camerún vs Serbia – Lunes, 28 de noviembre.

Estos partidos se jugarán a la 13:00 de la tarde en Catar.



¿A qué hora juega la Selección Mexicana en el Mundial?

La Selección Nacional debuta ante Polonia el martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo de México, 19:00 pm hora de Catar.

El segundo partido de la Selección Azteca es contra Argentina el sábado 26 de noviembre a la 13:00 pm en México y a las 22:00 horas en Catar.

La Selección Mexicana cierra contra Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre a la 13:00 pm en México y a las 22:00 pm en Catar.

Los tres partidos de la Selección Nacional los podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Google News y conoce más noticias.

ats