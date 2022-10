Qatar 2022: Estos son los partidos que se transmitirán a las 4 am

Cada Mundial, el factor “horario” es un gran diferenciador en cada país ya que depende de quién alberga la Copa del Mundo, cambia tu rutina habitual debido a los horarios en los que podrás ver los partidos mundialistas en el país donde vives y Qatar 2022, no será la excepción.

Esperamos que seas buen madrugador ya que esta Copa del Mundo será una, donde si no te quieres perder muchos de sus partidos tendrás que levantarte muy temprano por la mañana.

¿Cuáles son los partidos del Mundial que se juegan a las 4 de la mañana?

Son siete los partidos que se juegan a las 4 de la mañana (tiempo de México)

Argentina vs Arabia Saudita: Martes, 22 de noviembre

Marruecos vs Croacia: Miércoles, 23 de noviembre

Suiza vs Camerún: Jueves, 24 de noviembre

Gales vs Irán: Viernes, 25 de noviembre

Túnez vs Australia: Sábado, 26 de noviembre

Japón vs Costa Rica: Domingo, 27 de noviembre

Camerún vs Serbia: Lunes, 28 de noviembre

Por fortuna, ninguno de los partidos “madrugadores” son juegos estelares, pero si eres de los aficionados que no le gusta perderse de ningún partido te tendrás que levantar a las cuatro de la mañana para no perderte ni uno de esos siete encuentros.

¿México juega algún partido de Qatar 2022 a las 4 de la mañana?

No, la Selección Azteca no jugará ninguno de sus partidos antes de las 10 de la mañana.

El partido más tempranero de la selección mexicana será su primer encuentro ante Polonia a las 10 de la mañana el día miércoles, 22 de noviembre.

Los otros dos enfrentamientos de fase de grupos ante Argentina y Arabia Saudita se jugarán a la una de la tarde, ambos. Contra la Argentina de Leo Messi el sábado, 26 de noviembre y contra Arabia Saudita el miércoles, 30 de noviembre.





No habrán partidos a las cuatro de la mañana en rondas eliminatorias de Qatar 2022 .

