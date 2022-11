Qatar 2022: Messi cada vez más solo; se lesiona otro de sus compañeros

Malas noticias para la Selección Argentina de Lionel Messi, que cada vez se va quedando con menos socios para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues hoy 17 de noviembre, a tan solo cinco días del debut mundialista de la Albiceleste, se confirmó la baja de la selección de Nicolás González.

Nico Gonzáles no irá al Mundial de Qatar 2022 con Argentina

En los primeros entrenamientos de la Albiceleste en tierras cataríes, el delantero sufrió de una lesión muscular.

Nico Gonzáles se logró colar justo a tiempo en la lista del seleccionador argentino Lionel Scaloni, que se planteaba la posibilidad de no convocar al delantero de la Fiorentina, debido a un desgarre sufrido en un partido de la Serie A contra el Inter de Milán el 22 de octubre, pero Nico evolucionó bien con su lesión sufrida cerca del día del anuncio de la convocatoria definitiva de Lionel Scaloni.

Nico Gonzáles se vuelve a lesionar y se une a la lista de bajas junto con Giovani Lo Celso , dejando así a Lionel Messi con menos socios referentes en su equipo.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

¿Quién sustituirá a Nico Gonzáles?

El elegido para ser el recambio del delantero de la Fiorentina será Ángel Correa, quien fue previamente seleccionado en la lista preliminar.

El delantero del Atlético de Madrid que a día de hoy se encuentra en Buenos Aires, Argentina, tendrá que tomar el siguiente vuelo a Catar para formar parte de la concentración de la Albiceleste a falta de cinco días de su debut mundialista ante Arabia Saudita en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Partidos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina forma parte del Grupo C junto con México , Polonia y Arabia Saudita.

Argentina vs Arabia Saudita – Martes 22 de noviembre, 4:00 horas (tiempo del centro de México).

Argentina vs México – Sábado 26 de noviembre, 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Polonia vs Argentina – Miércoles 30 de noviembre, 13:00 horas (tiempo del centro de México).

