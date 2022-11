Qatar 2022: Los inolvidables fracasos en la historia de los mundiales

El Mundial de Qatar 2022 está más cerca que nunca, a falta de casi dos semanas para el inicio de la justa mundialista repasaremos los fracasos más grandes en la historia de los mundiales.

No importa si una selección es campeona del mundo o nunca ha ganado un Mundial, casi todas han llegado a fracasar en algún punto.

7 de los fracasos más grandes en los mundiales

7. Copa del Mundo de Corea-Japón 2022; la Selección Azteca había logrado finalizar como primer lugar de su grupo por encima de Italia, Croacia y Ecuador. En la siguiente ronda se enfrentaron ante el máximo rival deportivo Estados Unidos, que logró sacar un 2-0 y avanzar a los cuartos de final. Sin duda un fracaso para México, ya que había logrado una buena Copa Mundial y se esperaba que vencieran a Estados Unidos.

6. En el Mundial de Estados Unidos 1994, la selección argentina llegaba con un trabuco comandado por Diego Maradona y acompañado de jugadores como Simeone, Batistuta, Redondo, Balbo, entre otros. Sin embargo, la albiceleste comenzó a pasar una serie de malos eventos donde su máxima estrella, Diego Armando Maradona sería expulsado del certamen tras un doping positivo y después de lo sucedido, la albiceleste se empezaría a derrumbar perdiendo su último partido de grupos 2-0 ante Bulgaria y en octavos de final, serían eliminados por Rumania (3-2) lo que culminaría con una Copa del Mundo catastrófica para el gran equipo argentino que se esperaba ver.

5. Brasil 2014 no fue por mucho el mejor torneo de Cristiano Ronaldo y compañía; los portugueses conformaban el Grupo G junto con Alemania, Estados Unidos y Ghana, pero tras una goleada 4-0 por parte de Alemania, un empate 2-2 con Estados Unidos y una victoria 2-1 a Ghana en el último partido, no le bastó a Portugal para superar a Estados Unidos en goles y serían eliminados en la fase de grupos.

4. En la misma Copa Mundial de 2014, Portugal no fue el único fracaso; España, la selección en ese entonces campeona del mundo, prometía mucho de cara a esa Copa del Mundo debido al amplio plantel de figuras que manejaba, pero la realidad fue que no logró avanzar de fase de grupos tras haber sido goleada 5-1 por Holanda, derrotada 2-0 contra Chile y haber ganado 3-0 ante Australia, pero ya no valía para nada.

3. Alemania en Rusia 2018 fue un rotundo fracaso, la selección que llegaba como campeona del mundo y con una plantilla envidiable, no fue capaz de pasar la ronda de grupos, donde perdió por la mínima 1-0 ante México, ganó contra Suecia apretadamente 2-1 y en la última jornada Corea del Sur les sacaría el partido ganando 2-0.

2. 2014 fue un Mundial con muchos fracasos, pero sin duda alguna del que todos nos acordamos año tras año es el histórico partido de semifinales, Brasil vs Alemania. La pentacampeona del mundo ilusionaba mucho a su afición al jugar la justa mundialista en casa donde hasta cuartos de final habían logrado un buen papel, sin embargo, a un paso de la final se encontraron contra una Alemania que no tendría piedad con los anfitriones y les pasaría por encima ganándoles 7-1. Una de las noches más tristes del futbol brasileño.

1. Sin duda el 7-1 fue una de las noches más tristes del futbol brasileño, pero la más triste fue muchos años atrás. 1950, se jugaba el Mundial en Brasil, la selección brasileña no había logrado ser campeona del mundo hasta el momento y en ese año lograron llegar hasta la final en el Maracaná con su gente, 200 mil aficionados brasileños apoyando a su selección, pero Uruguay acabaría con el sueño de todo el país anfitrión pegándoles un 2 a 1 en propia casa, el Maracanazo cobraría vida.

¿Cuál será la selección que fracase en Qatar 2022?

