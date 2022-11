Qatar 2022: ¿Cuándo es el “adiós” de ligas europeas antes del Mundial?

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, se acerca cada vez más el parón de las ligas europeas debido a la Copa del Mundo. Aunque claramente todos estamos emocionados por la Copa del Mundo, es difícil no extrañar el ver a tu club europeo favorito.

Solamente quedan dos fines de semana para poder disfrutar del futbol europeo de clubes antes de que los jugadores seleccionados dejen los equipos para irse con sus selecciones.

Qatar 2022: Promo Azteca Deportes, sólo tienes que desearlo

¿Cuándo paran las ligas europeas?

El domingo 13 de noviembre será el día en que paren casi todas las ligas europeas.

La Eredivise de Holanda, la Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, Premier League de Inglaterra y Bundesliga de Alemania, todas terminarán su año el domingo 13 de noviembre, mientras La Liga de España lo hará el jueves 10 de noviembre.

Aunque queda poco futbol de ligas europeas, aún hay buenos partidos que podrás disfrutar.

El sábado 5 de noviembre el Atalanta recibe al Napoli en casa para buscar acortar distancias en la Serie A. Aunque no parezca un partido llamativo, realmente es un encuentro que se jugará con mucha intensidad ya que el Napoli llega como primer lugar y Atalanta como segundo.

El domingo 6 de noviembre no te puedes perder del clásico holandés; Ajax vs PSV se enfrentan para buscar el primer lugar de la Eredivise, Ajax llega como líder con 28pts y PSV en segundo con 27pts.

Ese mismo domingo será mejor que no te levantes del sillón porque a la 13:45 te espera el Juventus vs Inter de Milán.

¿Se llevan bien? 🤨



Sergio Ramos revela como es su relación con Messihttps://t.co/rHxW1YLmc4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 3, 2022

La Premier League no se queda atrás con la gran cartelera dominguera de partidos; a las 6:00 am el Chelsea recibe en Stamford Bridge al Arsenal, líder de la liga inglesa.

Unas cuantas horas después del partido entre Chelsea y Arsenal, el Tottenham recibe al Liverpool a las 10:30 (tiempo de México).

El último fin de semana de las ligas europeas , no será muy atractivo pero hay dos partidos que podrían ser interesantes: Atalanta vs Inter de Milán y Juventus vs Lazio, los resultados de ambos partidos impactarán directamente en el movimiento de la tabla de la Serie A. Los dos encuentros se disputarán el domingo 13 de noviembre.

No hay duda que extrañaremos del mejor futbol de Europa, pero nada que emocione más a un fanático que el Mundial .

adn40 siempre conmigo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce nuestro lado audiovisual

ats