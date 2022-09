¿Qué jugadores vamos a extrañar en el Mundial de Qatar 2022?

Hay varios jugadores top alrededor del mundo que los aficionados no podrán disfrutar en el Mundial Qatar 2022 , que iniciará este 20 de noviembre, y aquí te decimos algunos de los futbolistas que no estarán en la justa mundialista.

Es por eso que recapitulamos una lista de las cinco bajas más sensibles que no estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022.

Los jugadores que se perderán Qatar 2022

En el quinto puesto se encuentra el sueco Zlatan Ibrahimovic, el cual después de haberse retirado hace un par de años de la selección de Suecia y haber regresado a esta misma para intentar clasificarse al Mundial de Qatar 2022, no lo logró y además sufrió de ciertas lesiones en el camino que nublaron su panorama.

En cuarto lugar tenemos al arquero cinco veces galardonado y máximo ganador del trofeo Zamora de la liga española, Jan Oblak el guardameta esloveno se queda fuera del Mundial Qatar 2022 debido al poco nivel de rendimiento de su selección nacional.

🚨 La FIFA tendría que pagar 20.458 euros al FC Barcelona todos los días, hasta que #Araújo se recupere de su lesión, posiblemente un total de 7,5M. Todo por una lesión en encuentros internacionales. 🇺🇾 #FCB #Barça pic.twitter.com/PF4lumKxDn — Juan Luis Medina (@medinafut) September 26, 2022

El tercer puesto lo ocupa el uruguayo, Ronald Araujo, que tras la fecha FIFA en su partido ante Irán sufrió de una lesión que lo dejará fuera de la copa del mundo y no quedó solo ahí, sino que el uruguayo tendrá que operarse en Finlandia con el mismo doctor que ya operó a su compañero culé Ousamane Debélé. Serán diez semanas de recuperación las que le esperan al futbolista charrúa.





Nuestro segundo lugar es “el faraón” Mohamed Salah que tras haber llevado la pasada justa mundialista en Rusia 2018 a la selección de Egipto. En esta edición de la Copa del Mundo, no se podrá repetir la hazaña, ya que se quedaron en el camino ante Senegal en una tanda de penales muy cerrada.

En primer lugar no podíamos poner a otro que no sea Erling Haaland. El noruego que además es el máximo anotador en la presente campaña de la Premier League y ha roto bastantes récords, queda fuera del próximo mundial ya que su selección aún no está lo suficientemente preparada para hacerle frente a los titanes europeos.

Esperemos que Erling junto a su selección se logre clasificar para el mundial del 2026, donde las eliminatorias serán más fáciles al haber más cupo de equipos y tendrán mayor posibilidad de colarse a la fiesta mundialista.

Recuerda que las acciones del Mundial Qatar 2022 estarán por las pantallas de Azteca Deportes.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram.

ats