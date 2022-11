Grupo C de Qatar 2022: ¿Qué pasa si México gana, pierde o empata con Argentina?

El Grupo C de Qatar 2022 está conformado por Arabia Saudita, Argentina, México y Polonia y al parecer es el llamado sector de la muerte, pues luego de una jornada jugada y con miras a los dos siguientes partidos, las cuatro selecciones llegan vivas, pero algunas con posibilidad de quedar eliminadas o en su defecto complicar demasiado su pase a la siguiente fase.

México y Polonia empataron sin anotaciones, mientras que la sorpresa de Arabia Saudita al vencer a Argentina es el resultado que ha complicado todo, incluso para los estadistas.

Por todo esto y de cara los partidos Argentina vs México y Arabia Saudita vs Polonia te contamos qué pasa si la Selección Azteca gana, pierde o empata y el panorama para el Grupo C de Qatar 2022 en el que para la jornada 3 la albiceleste podría llegar prácticamente eliminada.

Panorama del Grupo C de Qatar 2022

Vamos por partes, actualmente Arabia Saudita lidera el grupo con 3 puntos, seguido de Polonia y México con 1 y en el fondo se encuentra Argentina con cero unidades, por lo que de perder, los sudamericanos prácticamente estarían eliminados.

¿Qué pasa si México le gana a Argentina?

Si el equipo nacional gana su partido, llegaría a 4 puntos y Argentina quedaría casi descalificada, pues en el partido entre Polonia y Arabia Saudita alguno puede sumar 3 puntos o ambos 1 con lo que de ser los árabes quienes consiguieran la victoria el grupo quedaría así:





Arabia Saudita 6 puntos

México 4 puntos

Polonia 1 punto

Argentina 0 puntos

Y a falta de una fecha Arabia estaría en Octavos de Final mientras que a México le bastaría con empatar para avanzar o incluso perdiendo si es que Argentina ganara su último juego ante Polonia. Si una victoria de México se combinará con una de Polonia el grupo quedaría así y definitivamente los pamperos no tendrían ya nada que pelear:

México 4 puntos

Polonia 4 puntos

Arabia Saudita 3 puntos

Argentina 0 puntos

Si México gana y en el otro partido se registra un empate las cosas irían así:

Arabia 4 puntos



México 4 puntos

Polonia 2 puntos

Argentina 1 punto

De ser así a Arabia Saudita y a México les bastaría con un empate entre ellos en la jornada 3 para avanzar ambos a Octavos de Final, pero Argentina y Polonia tendrían posibilidades en caso de que en el juego de árabes y Aztecas uno de los perdiera.

¿Qué pasa si México empata con Argentina?

Si la Selección Azteca empata con el combinado argentino llegaría a dos puntos y si los árabes dan cuentas de los europeos el grupo se quedaría de la siguiente manera:

Arabia Saudita 6 puntos

México 2 puntos

Polonia 1 punto

Argentina 1 punto

Aquí automáticamente Arabia Saudita estaría en Octavos de final y pondría tres selecciones a pelear por un puesto en la jornada 3.

Pero si la Selección Mexicana empata y Polonia gana el panorama para los americanos en el Grupo C de Qatar 2022 se complicaría bastante, pues a una fecha el sector quedaría así:

Polonia 4 puntos

Arabia Saudita 3 puntos

México 2 puntos

Argentina 1 punto

Si México iguala el marcador con Argentina y en el partido de Polonia y Arabia Saudita también dividen puntos el Grupo C de Qatar quedaría así:

Arabia Saudita 4 puntos

Polonia 2 Puntos

México 2 Puntos

Argentina 1 punto

Esto complicaría el pase para todos y todos llegarían vivos a la última jornada de la fase grupos.

¿Qué pasa si México pierde con Argentina?

De darse un resultado adverso para la Selección Azteca ante Argentina, las cosas se pondrían en alerta máxima pues combinado con una victoria de Arabia Saudita el grupo quedaría asi:

Arabia Saudita 6 puntos

Argentina 3 puntos

Polonia 1 punto

México 1 punto

En ese escenario México tiene que ganar a Arabia y aun así dependería de que Argentina y Polonia no sumen 3 puntos o en su defecto hacer más goles.

Si México pierde contra Argentina y Polonia gana, el sector quedaría de la siguiente forma:

Polonia 4 puntos

Arabia Saudita 3 puntos

Argentina 3 puntos

México 1 punto

Llegaríamos más que obligados a la victoria y dependiendo de Argentina no gane o empate con Polonia en la última fecha.

Si México pierde y Polonia y Arabia empatan las cosas pintarían así:

Arabia Saudita 4 puntos

Argentina 3 puntos

Polonia 1 punto

México 1 punto

Considerando la última fecha del Grupo C de Qatar 2022 , es altamente probable que de quedar así, México tenga que golear a Arabia para buscar su pase a los Octavos de final.

Así que lo ideal para México es sumar aunque sea un punto para llegar a la última fecha con posibilidades, pues de perder las cosas pintarían bastante complejas en la búsqueda de los Octavos de Final.

¿Complicado no? Como sea la Selección Azteca llegará viva a su último partido, pero puede ser más complejo o no, dependiendo el resultado que obtenga ante la albiceleste ¿Cómo crees que México quede en su partido ante Argentina? Cuéntanos en nuestras plataformas.

