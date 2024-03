Subastan la tabla que salvó a Rose en Titanic por esta enorme cantidad

La icónica tabla que sirvió de salvavidas para Rose (interpretada por Kate Winslet) en la película Titanic de 1997, fue vendida en una subasta por la suma de 718 mil 750 dólares. Este pedazo de historia cinematográfica fue el artículo estrella en la subasta Treasures from Planet Hollywood, organizada por Heritage Auctions, eclipsando incluso a memorables objetos de culto como el látigo de Indiana Jones y el hacha de El resplandor.

Contrario a la creencia popular de que se trataba de una puerta, el artículo subastado es descrito como parte del marco de la puerta de la entrada al salón de primera clase del ficticio Titanic, detalle que le dio más autenticidad y que habría incrementado su valor entre los aficionados o coleccionistas. En la misma subasta, el vestido de gasa usado por Winslet en la escena final de Titanic encontró un nuevo propietario por 125 mil dólares.

La venta también revivió el eterno debate entre los fans sobre si el personaje de Leonardo DiCaprio, Jack, podría haber sobrevivido de haber compartido el pedazo flotante de madera con Rose. En un experimento conducido por el propio James Cameron, director de la película, para conmemorar el 25 aniversario del film, se llegó a la conclusión de que Jack podría haber sobrevivido.

Entre otros objetos memorables vendidos en la subasta se incluyen el látigo utilizado por Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo Maldito, vendido por 525 mil dólares; una bola de bolos rosa de Kingpin, adjudicada por 350 mil dólares; y la lata de crema de afeitar usada en Jurassic Park para contrabandear embriones de dinosaurio, que alcanzó los 250 mil dólares.

Este tipo de subastas remarcan la enorme popularidad de Titanic, que en su momento fue una de las películas más taquilleras de toda la historia en el cine. Ahora fue superada por Avatar, también dirigida por James Cameron; Avengers: End Game y por debajo, Avatar: The Way of Water.

