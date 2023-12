¿Por qué Stephen King odia la película El Resplandor de Stanley Kubrick?

Stephen King, el autor de terror más famoso del mundo no estuvo muy contento con la versión cinematográfica de una de sus obras maestras, El Resplandor. La película, dirigida por el legendario Stanley Kubrick, es considerada por muchos como una de las mejores del género, pero también como una de las más infieles al libro original. Sin embargo, la adaptación provocó el rechazo de King hacia la visión de Kubrick por algunas diferencias creativas y su perspectiva sobre el horror.

Para entender el conflicto entre King y Kubrick, hay que remontarse al año 1977, cuando se publicó El Resplandor, la tercera novela de King. El libro narra la historia de Jack Torrance, un escritor alcohólico que acepta el trabajo de cuidador en el hotel Overlook durante el invierno, junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, que tiene poderes psíquicos. El hotel resulta estar poseído por una maligna presencia que influye en la mente de Jack, haciéndole revivir su pasado violento y empujándole a matar a su familia.

El Resplandor fue un éxito de crítica y ventas, y pronto llamó la atención de Hollywood. Entre los interesados estaba Stanley Kubrick, uno de los directores más prestigiosos y exigentes del cine. Kubrick había leído la novela y le había gustado, pero tenía su propia visión de cómo adaptarla a la pantalla. En lugar de seguir fielmente el libro, quería usarlo como punto de partida para crear una obra personal y original. Para ello, contó con la ayuda de la escritora Diane Johnson, con quien coescribió el guion.

Kubrick no se molestó en leer el guion que King había escrito para la película, ni tampoco quiso colaborar con él en uno nuevo. Según Far Out, Kubrick le llamó al escritor por teléfono en una ocasión para hablar del proyecto, y le hizo una extraña pregunta: “¿Crees que el infierno es optimista?”. King le respondió que sí, porque significaba que había un cielo. Kubrick le dijo: “No creo en el infierno”. Esta breve conversación reveló así el abismo que separaba a los dos artistas en cuanto a su concepción del horror y de la vida.

La perspectiva de Stephen King y Stanley Kubrick sobre El Resplandor

Stephen King creía en las tradicionales demarcaciones bíblicas del bien y el mal, donde el papel del mal queda relegado a fantasmas y demonios. Su novela reflejaba esta visión, presentando al hotel Overlook como un lugar maldito por los crímenes que se habían cometido allí, y que ejercía una influencia sobrenatural sobre Jack. El personaje de Jack era intrínsecamente un buen tipo, un padre amoroso que luchaba contra sus demonios personales (el alcoholismo, la ira) y que era “torcido” por las fuerzas cósmicas del mal.

Stanley Kubrick tenía una idea mucho más pesimista y matizada de lo que se entendía por “horror”. Su película minimizaba los elementos sobrenaturales y se centraba en el aspecto psicológico de los personajes. El hotel Overlook era más bien un escenario donde se manifestaban las tensiones familiares, los traumas infantiles y las obsesiones artísticas. El personaje de Jack era un psicópata desde el principio, un hombre egoísta y violento que no necesitaba ninguna influencia externa para perder el control y atacar a su familia.

Estas diferencias se pueden apreciar en varios aspectos de la película, como el final, el papel de Wendy y Danny, o la interpretación de Jack Nicholson. El final del libro es trágico pero esperanzador: Jack recupera momentáneamente su cordura y le dice a Danny que lo quiere antes de morir en una explosión causada por la caldera del hotel. El final de la película es ambiguo y desolador: Jack muere congelado en el laberinto del hotel, con una mirada vacía y una sonrisa macabra. Wendy y Danny logran escapar, pero no sabemos qué les espera fuera.

El papel de Wendy y Danny también cambia radicalmente entre el libro y la película. En el escrito, Wendy es una mujer fuerte e inteligente, que se enfrenta a Jack y le hiere con un cuchillo. En la película, Wendy es una mujer débil e histérica, que solo sabe gritar y correr. En el libro, Danny es un niño valiente y astuto, que usa sus poderes para comunicarse con el cocinero Dick Hallorann y pedir ayuda. En la película, Danny es un niño pasivo y mudo, que solo balbucea “redrum” y se esconde en un armario.

La interpretación de Jack Nicholson también contribuyó a alejar la película del libro. Nicholson era un actor consagrado y carismático, que había ganado un Oscar por su papel de rebelde en Atrapado sin salida (Alguien voló sobre el nido del cuco). Su actuación en El Resplandor fue magistral, pero también descrita como “excesiva y caricaturesca”. Desde el principio, Nicholson mostraba signos de locura y violencia, sin dejar espacio para la evolución del personaje. Su famosa frase “Aquí está Johnny”, que improvisó en el momento, se convirtió en un icono del cine de terror, pero también en una burla al drama de King.

Stephen King presuntamente odiaba tanto la adaptación de Kubrick que en 1997 hizo una miniserie de terror de tres episodios sobre su propia novela. La miniserie fue dirigida por Mick Garris y protagonizada por Steven Weber, Rebecca De Mornay y Courtland Mead. La miniserie era más fiel al libro de King, pero no tenía nada del arte cinematográfico de la película de Kubrick. La crítica y el público coincidieron en que la miniserie era inferior a la película, y que Kubrick había creado una obra maestra.

