Avatar: La Leyenda de Aang: Este personaje fue catalogado como ‘sexista'; cambiará en el nuevo live-action

La anticipada serie live action de Avatar: The Last Airbender de Netflix, que hará su debut para el próximo mes, traerá cambios significativos en la representación de sus personajes, especialmente en cuanto a la actitud de Sokka, el joven hermano mayor de Katara. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, los actores Kiawentiio (Katara) e Ian Ousley (Sokka) revelaron que el sexismo característico de Sokka en la serie original se atenuó considerablemente en la nueva adaptación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ian Ousley explicó que la nueva serie busca añadir “más realismo en todos los sentidos”, lo que incluye revisar y eliminar los aspectos sexistas del personaje de Sokka. Kiawentiio, por su parte, afirmó que se han eliminado ciertos elementos cuestionables presentes en la serie animada original. Este cambio es notable, ya que, en la serie animada, Sokka inicialmente exhibía comportamientos y comentarios sexistas que por muchos años se normalizaron, aunque evolucionaba a lo largo de la serie.

Desde el estreno de la serie y tras varios años consolidándose como una de las animaciones más populares de Nickelodeon, ha habido numerosas discusiones en foros como Reddit o Twitter/X sobre el sexismo de Sokka en la serie original, especialmente antes de su desarrollo como personaje.

Sin embargo, el sexismo de Sokka no es el único cambio que los seguidores de Avatar experimentarán en la nueva serie de Netflix. El showrunner Albert Kim indicó que la serie no comienza de la misma manera que la animación y se profundizará en temas como el genocidio del pueblo Airbender y el ascenso de la Nación del Fuego, aspectos que solo se aludían en la serie original.

Kim destacó que estas modificaciones buscan demostrar que la nueva versión no es simplemente una réplica de la animación. Se han replanteado algunas historias para adaptarlas mejor al formato de una serie dramática. Esto, por su puesto, generó expectativa y curiosidad por la recepción del público ante estos cambios. Aunque claro, como en cualquier versión live action siempre habrán aciertos y desaciertos.

La adaptación también enfrentó sus propios desafíos, especialmente tras la salida de los creadores originales de Avatar, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, por diferencias creativas, dejando a Kim como el único showrunner. Kim expresó al medio su intimidación y preocupación por estar a la altura de la serie original, una preocupación compartida por muchos fans desde el anuncio oficial de Netflix.

¿Cuándo se estrena la nueva serie live action de Avatar: The Last Airbender (Avatar: La Leyenda de Aang)?

El estreno de Avatar: The Last Airbender en Netflix se realizará este próximo 22 de febrero y marcará un momento crucial para la franquicia, con la expectativa una interpretación fresca y adaptada a los tiempos modernos de una historia ya amada por millones. Los cambios en personajes como Sokka y la profundización de nuevos temas en la serie prometen una experiencia mucho más enriquecedora para la serie animada.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.