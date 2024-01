La atrevida sesión de fotos que Salma Hayek compartió en su Instagram e hizo suspirar a sus seguidores

Salma Hayek , una de las actrices más reconocidas de Hollywood, sorprendió recientemente a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías de su juventud, en las que aparece desnuda. Estas imágenes, capturadas por la fotógrafa Kharen Hill, han causado un gran revuelo, obteniendo casi 2 millones de ‘likes’ en Instagram y generando una ola de comentarios y compartidos en otras plataformas como Facebook y TikTok.

En su publicación, Hayek acompaña las fotografías con el mensaje: “Algunos dicen que nunca mires hacia atrás, pero a veces es la mejor vista”, un enfoque nostálgico que también celebra su trayectoria, evolución personal y profesional. Esta atrevida sesión de fotos fue elogiada por varias celebridades, entre ellas Lauren Jauregui, Paris Hilton, Alexa Demie y Priyanka Chopra.

Salma Hayek ha participado en numerosas producciones, algunas de las más recientes como The Eternals de Marvel, House of Gucci, Puss in Boots: The Last Wish y su último proyecto en Magic Mike: El último baile.

Además de algunos otros clásicos que le trajeron fama internacional como Desesperado de Robert Rodríguez junto a Antonio Banderas o una de sus más grandes obras, Frida, basada en la vida real de la pintora mexicana Frida Khalo, que le otorgó una nominación al Oscar en 2003.

Salma Hayek nominada a los Razzies

Desde su papel protagónico en la telenovela Teresa en 1989, cuando tenía 23 años, Salma Hayek, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, construyó una impresionante carrera en la industria del cine. Aunque recientemente recibió nominaciones a los premios Razzies 2024 por su participación en Magic Mike: El último baile, estas no han empañado su estatus como una actriz de renombre y respetada en Hollywood.

La mexicana se encuentra nominada a Peor Actriz y a Peor Pareja en Pantalla junto al actor Channing Tatum en Magic Mike: El último baile.

A sus 57 años, Salma Hayek no solo goza de fama y reconocimiento, sino también de una fortuna considerable. Se estima que su patrimonio asciende a unos 200 millones de dólares, lo que equivale a más de 3 mil 491 millones de pesos mexicanos, aproximadamente.

