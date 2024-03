El nuevo dardo de Shakira contra Gerard Piqué

Tras su aparición en The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon, Shakira compartió con el público y sus seguidores los momentos difíciles que ha vivido tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, así como el impacto transformador que tuvo en la música durante su proceso de sanación personal. La estrella colombiana, quien recientemente lanzó su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, aprovechó la plataforma para hablar abiertamente sobre las circunstancias que rodearon la creación de este proyecto y cómo ha sido el camino hacia su reconstrucción emocional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

“Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los buenos y malos momentos. Siempre han estado conmigo apoyándome”, expresó Shakira con gratitud hacia sus seguidores.

Este nuevo disco marcó un hito en su carrera por su éxito instantáneo, posicionándose como el álbum más escuchado en las primeras 24 horas de su lanzamiento este año, sino que también se convirtió en una pieza clave en el proceso de curación de la cantante.

Durante la conversación con Fallon, Shakira desveló el significado detrás del título de su álbum: “Ahora les toca a los hombres llorar”. Con estas palabras, la artista enfatizó cómo, históricamente, las mujeres han sido relegadas a un rol donde mostrar vulnerabilidad y emociones era visto como una debilidad. “Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar”, afirmó con convicción.

El camino hacia la creación de este álbum no fue fácil para Shakira, quien confesó sentirse presionada y juzgada, en particular durante su relación con Piqué. “Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma porque no tenía tiempo”, reveló, antes de hacer una declaración aún más personal: “Era lo que tenía tener marido”. Shakira compartió cómo esta relación le impedía crecer profesionalmente: “El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”.

Shakira concluyó su intervención en el programa de Fallon enfatizando la importancia de la música en su vida durante estos tiempos tumultuosos: “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento (...). Este álbum ha sido mi catarsis”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado