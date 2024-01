¿Cuándo se estrena en México Pobres Criaturas, película que dio la sorpresa en los Globos de Oro?

Emma Stone protagoniza la nueva cinta de Yorgos Lanthimos, Poor Things (Pobres Criaturas), la película que recientemente arrasó en la ceremonia de premiación de los Globos de Oro , en los festivales de cine y que se posiciona como una de las favoritas para el premio Oscar.

¿De qué trata Pobres Criaturas?

Pobres Criaturas (Poor Things) es una adaptación de la novela homónima del escritor escocés Alasdair Gray, publicada en 1992. La historia se ambienta en la época victoriana y sigue a Bella Baxter (Emma Stone), una joven que se suicida al ser abandonada por su amante, pero que es resucitada por el doctor Godwin Baxter (Willem Dafoe), quien le implanta el cerebro de un feto. Así, Bella se convierte en una mujer inocente y curiosa, que pronto se enamora de un abogado libertino llamado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Con él, Bella emprende un viaje por el mundo, en el que descubre su sexualidad, su identidad y su rebeldía contra el sistema opresor.

¿Por qué es tan aclamada Pobres Criaturas (Poor Things)?

Pobres Criaturas (Poor Things) ha sido elogiada por la crítica y el público por su originalidad, su humor ácido y su crítica social. La película es una sátira de la sociedad victoriana, que retrata sus contradicciones, sus injusticias y sus hipocresías. Además, posee un tono fantástico y surrealista, que recuerda al estilo del director griego Yorgos Lanthimos, conocido por películas como La favorita (The Favorite) o El sacrificio de un ciervo sagrado (The killing of a sacred deer). Lanthimos vuelve a colaborar con Emma Stone, quien ofrece una interpretación magistral de Bella, una mujer que se rebela contra su destino y que busca su propia voz. La química entre Stone y Ruffalo también es destacable, así como la actuación de Dafoe como el doctor Baxter.

Además, la película cuenta con un reparto estelar conformado por Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael y Margaret Qualley.

¿Cuándo se estrena en México Pobres Criaturas (Poor Things)?

La fecha oficial de estreno en México es el 25 de enero de 2024. Sin embargo, si quieres verla antes, podrás disfrutarla en salas selectas desde el 18 de enero.

