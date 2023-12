Si desear aprovechar al máximo el tiempo que te queda antes de que termine el año. Entonces no te pierdas esta lista de 5 películas que tienes que ver antes de que se acabe el 2023. Diferentes géneros, épocas y estilos, pero todas ideales para entretener y empezar bien el año.

1. Anchorman: La leyenda de Ron Burgundy (2004)

Dirigida por Adam McKay, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy es una parodia exagerada de la televisión local en la década de 1970 en San Diego. Protagonizada por Ron Burgandy (Will Ferrell), un presentador de noticias arrogante y machista que se enfrenta a la llegada de una nueva compañera, Veronica Corningstone (Christina Applegate), que le hace la competencia. Junto a su equipo de reporteros, formado por Champ Kind (David Koechner), Brian Fantana (Paul Rudd) y Brick Tamland (Steve Carell), Ron vivirá todo tipo de aventuras disparatadas y surrealistas.

Disponible en Netflix.

2. Love Actually (2003)

Que nunca falten las comedias románticas y navideñas. Ambientada en Londres unas semanas antes de Navidad, Love Actually gira en torno a 10 historias que acaban entrelazándose al final. Destacan los argumentos de un matrimonio, Peter (Chiwetel Ejiofor) y Juliet (Keira Knightley), y el misterioso comportamiento del mejor amigo de Peter, Mark (Andrew Lincoln); un escritor (Colin Firth) que se enamora de su criada (Lúcia Moniz); y el Primer Ministro (Hugh Grant) que intenta conquistar a una empleada subalterna (Martine McCutcheon). Con un reparto coral lleno de estrellas, Love Actually es una película que te hará reír, llorar y creer en el amor.

Disponible en Netflix.

3. Mission: Impossible (1996)

Tom Cruise encabeza la primera película de esta franquicia como Ethan Hunt, un agente de la Fuerza de Misiones Imposibles (IMF) con habilidades de élite en combate y espionaje.

La franquicia Misión: Imposible ha dado lugar a siete películas, y la octava llegará en 2025. Y la primera película, Misión: Imposible, es sin duda la mejor. Dirigida por Brian De Palma, Misión: Imposible comienza con Ethan y su equipo llevando a cabo una misión secreta en Praga, a partir de ahí será perseguido por sus antiguos aliados y por un misterioso asesino.

Disponible en Netflix.

4. The Wolf of Wall Street (2013)

La comedia negra de Martin Scorsese está ambientada en el épico y excesivo mundo de Wall Street y sigue las hazañas de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), un corredor de bolsa con las orejas mojadas a finales de los años ochenta. Tras el Lunes Negro, Jordan descubre las salas de calderas de las empresas de corretaje y se forra vendiendo penny stocks. El éxito de Jordan le lleva a crear su empresa, Stratton Oakmont, a principios de los noventa. Junto a su socio Donnie Azoff (Jonah Hill) y un grupo de inadaptados, Jordan vive una vida llena de drogas, sexo, fiestas y fraudes financieros. Pero su ascenso meteórico también le pone en el punto de mira del FBI y le hace perder el control sobre su propia vida.

Disponible en Netflix.

5. Toy Story 4 (2019)

La cuarta entrega de la saga Toy Story nos trae de vuelta a Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y el resto de juguetes de Andy, que ahora viven con la pequeña Bonnie. Cuando Bonnie crea un nuevo juguete llamado Forky (Tony Hale), un tenedor de plástico con ojos y brazos, Woody se siente responsable de cuidarlo y evitar que se pierda. Pero en un viaje por carretera, Woody se reencuentra con su antigua amiga Bo Peep (Annie Potts), una pastorcilla de porcelana que le muestra un mundo más allá de ser el juguete de un niño. Woody tendrá que decidir entre seguir a su corazón o a su deber.

Disponible en Disney+.

