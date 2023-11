Así luce la protagonista de ‘Alien: el octavo pasajero’ a 43 años del estreno

Sigourney Weaver es una de las actrices más icónicas del cine de ciencia ficción y terror. Su papel como c en la saga Alien la convirtió en un referente del género y en una heroína para muchas generaciones. Hoy, a 44 años del estreno de la primera película, repasamos cómo ha sido su trayectoria y cómo luce actualmente.

Weaver nació el 8 de octubre de 1949 en Nueva York, Estados Unidos. Su nombre real es Susan Alexandra Weaver, pero adoptó el nombre artístico de Sigourney inspirada por un personaje de la novela El gran Gatsby. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Stanford y luego se graduó en arte dramático en Yale.

Su debut cinematográfico fue en 1977 con un pequeño papel en Annie Hall, dirigida por Woody Allen. Sin embargo, su gran oportunidad llegó dos años después, cuando fue elegida para interpretar a Ripley, la teniente que se enfrenta a una criatura alienígena a bordo de una nave espacial. La película, dirigida por Ridley Scott, fue un éxito de crítica y público, y dio inicio a una franquicia que tendría cuatro entregas más, todas protagonizadas por Weaver.

La actriz demostró su versatilidad al participar también en comedias como Los cazafantasmas (1984) y Armas de mujer (1988), dramas como Gorilas en la niebla (1988) y La muerte y la doncella (1994), y películas de acción como Copycat (1995) y Galaxy Quest (1999). Su trabajo le ha valido varias nominaciones y premios, entre ellos dos Globo de Oro, uno por su papel como Dian Fossey en ‘Gorilas en la niebla’ y otro por su interpretación de una diplomática estadounidense en Una mujer indiscreta (1988). También ha sido candidata a los Premios Óscar tres veces, por Aliens (1986), Gorilas en la niebla y Armas de mujer.

En 2009, Weaver volvió al cine de ciencia ficción con Avatar, la película más taquillera de la historia hasta ese momento. Dirigida por James Cameron, quien también había dirigido Aliens, la película narra la historia de un grupo de humanos que intentan explotar los recursos naturales de un planeta llamado Pandora, habitado por una raza alienígena llamada Na’vi. Weaver interpreta a Grace Augustine, una científica que estudia la cultura y el ecosistema de los Na’vi.

Actualmente, Weaver tiene 73 años y sigue en activo como actriz. Está trabajando en las secuelas de Avatar, que se estrenarán entre 2022 y 2028. La primera de ellas, Avatar 2: The Way of Water también fue en éxito en taquillas. En estas, Weaver volverá a interpretar a Grace Augustine, aunque se desconoce cómo será su regreso tras los acontecimientos del final de la primera película.

Weaver también ha participado recientemente en otras producciones como Ghostbusters: Afterlife (2021), The Defenders (2017), una serie de Netflix que reúne a los superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist; Master Gardener (2022) y Call Jane (2022).

Sigourney Weaver es, sin duda, una de las actrices más respetadas y admiradas de Hollywood. A 44 años del estreno de Alien, sigue siendo una referencia para las nuevas generaciones de actrices y espectadores.

