El conmovedor mensaje de Marc Anthony para sus fans

Marc Anthony expresó su gratitud a sus seguidores por el apoyo brindado durante este año, en el que logró alcanzar grandes cifras en la plataforma de streaming Spotify. El artista compartió en su cuenta de Instagram su recuento de Spotify Wrapped 2023, que revela las estadísticas de reproducciones, oyentes, horas y países en los que se escuchó su música.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

En las imágenes que acompañan al post, se puede ver al salsero en diferentes momentos de sus conciertos, mostrando su energía y conexión con el público. También se aprecia el recuento de Spotify, que indica que Marc Anthony obtuvo un total de 624.2 millones de reproducciones y 47.3 millones de oyentes durante 43.1 horas en 184 países. Unos números que demuestran el éxito y la popularidad del intérprete latino a nivel mundial.

Marc Anthony no dudó en agradecer a sus fans por el cariño que le brindan a cada una de sus canciones y prometió que el próximo año vendrá cargado de más sorpresas musicales.

Lee también: El sustituto: La película de pandillas protagonizada por Marc Anthony

¡Gracias mi gente por el cariño a cada una de mis canciones! La parte más bonita de hacer música es esa, compartir con cada uno de ustedes por medio de ella. ¡Preparados que en 2024, esto sigue! -Escribió el cantante en su publicación.

Los fanáticos de Marc Anthony no tardaron en reaccionar al mensaje dejaron cientos de comentarios llenos de halagos y admiración. “Esto sigue y no para, el mejor de los mejores”, escribió uno de ellos. “Gracias a ti por todo lo que me has dado a través de tu música por tantos años”, expresó otro. “Eres un grande Marc, te mereces todo el éxito del mundo”, comentó un tercero.

Lee también: Esta fue la controversial canción que Marc Anthony le dedicó a Nadia Ferreira

Marc Anthony es uno de los artistas latinos más reconocidos y queridos del panorama musical. Con una trayectoria de más de tres décadas, ha logrado consolidarse como uno de los referentes de la salsa y el pop latino, con éxitos como “Vivir mi vida” o “Valió la pena”. Además, ha colaborado con otros grandes artistas como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias o Gente de Zona.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado