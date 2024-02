Jim Carrey interpretará a este personaje antagonista en Sonic the Hedgehog 3

El actor canadiense Jim Carrey repetirá su papel como el malvado Dr. Robotnik en la tercera entrega de la saga cinematográfica basada en el popular videojuego. Así lo ha confirmado Paramount, el estudio responsable de las adaptaciones, que ha anunciado que Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines a finales de 2024.

Jim Carrey se ganó el reconocimiento del público y de la crítica por su interpretación del científico loco con el formidable vello facial, que intenta capturar al erizo azul más rápido del mundo para usar su energía. A pesar de que al final de Sonic the Hedgehog 2 (y aquí hay spoilers) vimos al Dr. Robotnik caer desde una gran altura tras ser derrotado por Sonic y sus amigos, pero todo parece que el villano no ha dado su último estirón. En la escena post-créditos de la película, se revela que su cuerpo no ha sido encontrado, lo que deja abierta la puerta a su regreso.

Sonic the Hedgehog 3 contará con el mismo equipo creativo que las dos primeras películas, con Jeff Fowler como director y Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara y Hitoshi Okuno como productores. Además de Jim Carrey, se espera que regresen los actores que han dado voz a los personajes animados, como Ben Schwartz (Sonic), Tika Sumpter (Maddie), Colleen O’Shaughnessey (Tails) y Idris Elba (Knuckles). También se rumorea que podría haber algún cameo de otras figuras del universo Sonic, como Amy Rose o Shadow.

La franquicia de Sonic the Hedgehog ha sido un éxito tanto de crítica como de público, recaudando más de 870 millones de dólares en todo el mundo con las dos primeras películas. Se trata de una de las adaptaciones más fieles del videojuego creado por Sega en 1991, que cautivó a varias generaciones de fans. Además de la tercera película, Paramount también está preparando una serie derivada, Knuckles, que se estrenará en su plataforma de streaming Paramount+.

Jim Carrey es uno de los actores cómicos más exitosos y queridos del cine, con una larga trayectoria que incluye películas como Ace Ventura: Pet Detective, Dumb and Dumber, The Mask y How the Grinch Stole Christmas. También ha demostrado su talento para el drama en películas como The Truman Show y Man on the Moon, por las que ganó sendos premios Globo de Oro. Su último trabajo en la gran pantalla fue precisamente Sonic the Hedgehog 2, donde volvió a hacer gala de su humor y su carisma.

La película se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2024.

