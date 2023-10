¿Cuándo será la preventa de las entradas de Karol G en el Estadio Azteca?

Ya no tiene excusa, hoy saldrá con su amiga disque pa’ matar la Tusa..., pero en el concierto de Karol G en México. Los fanáticos ya se preparan para la llegada de la estrella colombiana a la Ciudad de México, pues después de varias semanas de espera, la fecha de preventa y venta de boletos ya está disponibles.

La Bichota se presentará en el Estadios Azteca de la CMDX el próximo 8 de febrero del 2024. Mientras que la preventa se realizará a través de HSBC por el sistema Ticketmaster.

Karol G se presentará en el país como parte de su ‘Mañana será bonito LATAM Tour', en el que también visitará otras ciudades como Monterrey, Nuevo León, en el Estadio Mobil Super el próximo 16 de febrero y Guadalajara en el Estadio Tres de Marzo el 23 del mismo mes.

La autora de TQG ft. Shakira presentará sus más recientes producciones discográficas Mañana será bonito y Mañana será bonito (Bichota Season), entre las que incluye varios éxitos como el sencillo homónimo junto a la cantautora mexicana Carla Morrison o Cairo ft. Ovy on the Drums. Además de otros temas como Mi ex tenía razón, QLONA junto al representante del regional mexicano Peso Pluma y Me tengo que ir junto a Young Miko.

Karol G también recorrerá otros países de Latinoamérica como Guatemala, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, con futuras fechas en Europa, según se observó en el ‘flyer’ promocional de dicha gira.

¿Cuándo comienza la preventa para el Mañana será bonito LATAM Tour de Karol G en México?

La preventa para el concierto de Karol G en el Estadio Azteca de la Ciudad de México comenzará el próximo lunes 23 de octubre en punto de las 14:00 horas, hasta el martes 24 de mismo mes a las 23:45, todo a través del sistema Ticketmaster.

De acuerdo con la cuenta de especializada de conciertos @ailoviutl en Twitter/X, los precios de los boletos oscilarán entre los 8 mil pesos mexicanos y los 948 pesos.

Precios de los boletos

Sin cargos:

PIT: $8,000

GENERAL A: $4,960

ASIENTO CLUB: $4,120

100 LATERAL: $3,590

100 CABECERA: $2,980

200 LATERAL: $2,380

200 CABECERA: $2,280

300 LATERAL: $1,680

300 PLUS: $2,080

300 CABECERA: $1,280

300 PREFERENTE: $1,489

300 RESERVA: $1,450

PALCO CLUB: $1,380

PRENSA: $1,190

400 LATERAL: $1,290

500 LATERAL: $1,190

600 LATERAL: $1,120



400 CABECERA: $990

500 CABECERA: $920

600 CABECERA: $790

DISCAPACIDAD: $2,980

Con cargos:

PIT: $9,600

GENERAL A: $5,952

ASIENTO CLUB: $4,944

100 LATERAL: $4,308

100 CABECERA: $3,576

200 LATERAL: $2,856

200 CABECERA: $2,736

300 LATERAL: $2,016

300 PLUS: $2,496

300 CABECERA: $1,536

300 PREFERENTE: $1,786.80

300 RESERVA: $1,740

PALCO CLUB: $1,656

PRENSA: $1,428

400 LATERAL: $1,548

500 LATERAL: $1,428

600 LATERAL: $1,344

400 CABECERA: $1,188

500 CABECERA: $1,104

600 CABECERA: $948

DISCAPACIDAD: $3,576

La preventa aceptará tarjetas de débito, crédito y cuentas digitales de HSBC. Mientas que la venta general comenzará el 25 de octubre en punto de las 14:00 horas. Con tarjetas Visa, Mastercard y ÁMEX, excepto por BANCOPPEL, AZTECA y SPIN.

El límite de compra de boletos será de 4 en preventa y venta general, y 8 boletos a través de la cuenta de Ticketmaster.

