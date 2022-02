Estos son todos los estrenos de marzo en Netflix ¡Prepara el maratón!

¿Tienes planeado hacer un maratón en pareja o sola? Prepara las palomitas porque Netflix ha revelado el listado de estrenos que tiene para ti en marzo.

Entre los estrenos que llegarán a la plataforma de streaming está la miniserie de Andy Warhol, la película de Downton Abbey y Midsommar.

Series en Netflix que llegan en marzo

DALE GAS – 16 de marzo

Tras participar en una trágica carrera de autos, Kike y su amigo Noche escapan a CDMX para rehacer sus vidas y (quizás) mantenerse lejos del peligro.

BRIDGERTON (TEMPORADA 2)-25 de marzo

El deber, el deseo y el escándalo chocan cuando el vizconde Anthony Bridgerton decide casarse, pero se cruza la testaruda hermana de su prometida.





RITMO SALVAJE - 2 de marzo

Los mundos opuestos de dos bailarinas colisionan dentro y fuera de la pista cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso.

¿SABES QUIÉN ES? – 4 de marzo

Una mujer intenta descifrar el pasado oscuro de su madre luego de que un violento ataque sacara a la luz amenazas y secretos fatales.

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE – (TEMPORADA 4)- 4 de marzo



Veinte pilotos, algunos veteranos y otros novatos, pisan a fondo el acelerador en otra temporada de F1 plagada de drama y adrenalina.

Otros estrenos

· VEINTICINCO, VEINTIUNO

· PROPUESTA LABORAL

· TREINTA Y NUEVE

· LAS INCLEMENCIAS DEL AMOR

· ¿ES PASTEL? –

· THE LAST KINGDOM: TEMPORADA 5

· ÉRASE UNA VEZ... PERO YA NO

· RECURSOS HUMANOS

Películas en marzo que llegan a Netflix

FIN DE SEMANA EN CROACIA (3 de marzo)

Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje a Croacia, Beth se apresura en descifrar qué sucedió. Pero cada pista la lleva a más engaños.

EL PROYECTO ADAM (11 de marzo)

Tras un aterrizaje forzoso en 2022, un piloto de combate y viajero del tiempo forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro.

FRUTOS DEL VIENTO (18 de marzo)

Un hombre violenta una casa de vacaciones vacía, pero las cosas se tuercen cuando el prepotente dueño y su joven esposa llegan de improviso.

EL RESCATE DE RUBY (17 de marzo)

En busca de cumplir su difícil sueño de unirse a una unidad canina de élite, un policía estatal forma equipo con la lista pero traviesa cachorra Ruby.

DOS CONTRA EL HIELO (2 de marzo)

Dos hombres en busca de un mapa luchan para sobrevivir en la vasta Groenlandia. Basada en la historia real de la expedición polar danesa de 1909.

MARILYN TIENE LOS OJOS NEGROS (15 de marzo)

La comida reúne a una dupla creativa en un hospital psiquiátrico. Para hacer realidad su restaurante ficticio, deberán encontrar la receta para sanar.

Otros estrenos

· DOWNTON ABBEY: LA PELÍCULA

· MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE

· HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR

Documentales y series en Netflix en marzo

LOS DIARIOS DE ANDY WARHOL (MINISERIE)- 9 de marzo

Tras los disparos de 1968, Andy Warhol empieza a registrar su vida y sus sentimientos. Esta serie muestra a la persona detrás del personaje.

EL PARAÍSO QUE SOBREVIVE: UN LEGADO FAMILIAR (3 de marzo)

Elefantes, leones y muchas otras especies prosperan en el delta de Okavango, en el desierto de Kalahari. Pero una sequía pone en riesgo su futuro.

BAD VEGAN: FAMA. FRAUDES. FUGITIVOS – (16 de marzo)

Tras casarse con un misterioso hombre que le juró que haría que su perro fuera inmortal, una famosa restaurantera vegana pierde el rumbo en su vida.

Estrenos para niños y familia

TRANSFORMERS: BOTBOTS - 25 de marzo

En vez de proteger el mundo y ser héroes como los Transformers, los BotBots usan sus poderes para hacer travesuras. ¿Podrán ganar popularidad?

HE-MAN Y LOS AMOS DEL UNIVERSO (TEMPORADA 2) 3 de marzo

El destino de Eternos pende de un hilo. He‑Man y los héroes establecen nuevas alianzas y destinos para superar al malvado Skeletor y su afán de poder.

Otros estenos

· LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT

· EMOJI: LA PELÍCULA

· BARBIE BIG CITY BIG DREAMS

Anime en Netflix para marzo

ADAM BY EVE: UN CONCIERTO ANIMADO - 15 de marzo

El innovador artista japonés Eve fusiona anime, acción en vivo y música en una experiencia sónica y onírica inspirada en la historia de Adán y Eva.

KOTARO VIVE SOLO – 10 de marzo

Un niño se muda solo a un edificio en ruinas. Allí, se hace amigo del artista de manga en quiebra que vive al lado.

THERMAE ROMAE NOVAE – 28 de marzo

Un orgulloso arquitecto de baños de la antigua Roma aparece por azar en el Japón de hoy, donde encuentra inspiración para innovar en sus diseños.

