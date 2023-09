Estos son todas las series y películas que se estrenan en septiembre en Disney Plus

Si gustan las series y las películas del catálogo de Disney Plus, prepárate porque este mes de septiembre viene cargado de novedades que no te puedes perder. Desde documentales musicales hasta aventuras animadas, pasando por el universo Marvel, hay opciones para todos los gustos y edades. Aquí te presentamos todas las series y películas que se estrenan en septiembre en Disney Plus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

1. Mi música, mi tierra (1 de septiembre)

Un viaje por la diversidad musical de América Latina, con la participación de artistas como Pablo Alborán, Carlos Rivera, Ha-Ash, Carlos Vives y muchos más. Una serie documental que celebra la riqueza cultural y sonora de nuestro continente.

Lee también: 3 miniseries de Netflix para maratonear el fin de semana

2. La Sirenita (6 de septiembre)

El clásico de Disney llega al live action con la emblemática historia de Ariel, una princesa sirena que sueña con conocer el mundo humano y se enamora del príncipe Eric. Una película llena de magia, romance y canciones inolvidables como “Bajo el mar” o “Parte de él”, protagonizadas por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy y muchos más.

3. Die Drei !!! (6 de septiembre)

Una película alemana basada en la serie de libros homónima, que sigue las aventuras de tres amigas detectives que resuelven misterios en su ciudad. Una comedia juvenil con mucho humor y acción.

4. La música está servida (8 de septiembre)

La música y la cocina se entre mezclan en la nueva serie de Disney Plus junto a grandes artistas como Sofía Reyes, Sofía Carson y Mau y Ricky.

5. Animales de cerca con Bertie Gregory (13 de septiembre)

Una serie documental que nos muestra la vida salvaje desde una perspectiva única, gracias al trabajo del fotógrafo y explorador Bertie Gregory. Desde los osos polares del Ártico hasta los pingüinos de la Antártida, pasando por los lobos marinos de las Galápagos o los jaguares del Amazonas, esta serie nos acerca a algunos de los animales más fascinantes del planeta.

Lee también: 5 películas de la Independencia de México para ver en septiembre

6. Marvel Studios Unidos: Creando GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 (13 de septiembre)

Un episodio especial que nos revela los secretos detrás de la tercera entrega de la saga cósmica de Marvel, dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista y el resto del equipo galáctico. Un vistazo exclusivo al proceso creativo y a las sorpresas que nos esperan en esta esperada película.

7. Lang Lang interpreta Disney (15 de septiembre)

Un concierto único en el que el famoso pianista chino Lang Lang interpreta algunas de las melodías más emblemáticas de Disney, acompañado por la Orquesta Filarmónica Real invitados especiales y un coro infantil desde el. Un homenaje a la música que ha marcado generaciones de espectadores.

8. Disney Junior: El maravilloso mundo de las canciones (20 de septiembre)

Una colección de cortos musicales protagonizados por los personajes favoritos de los más pequeños, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Vampirina, Bingo y Rolly o Fancy Nancy Clancy. Una forma divertida y entretenida manera de oir estas canciones como parte del 100 aniversario de The Walt Disney Company.

9. Marvel Studios Unidos: Creando Invasión Secreta (20 de septiembre)

Otro episodio especial que nos muestra los entresijos de una de las más recientes series originales de Marvel para Disney Plus, basada en el cómic homónimo que narra una invasión alienígena encubierta en la Tierra. La serie contará con Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, dos personajes clave en el universo cinematográfico de Marvel.

10. Releyendo Mafalda (27 de septiembre)

Un documental que repasa la historia y el legado de Mafalda, la niña rebelde e inteligente creada por el dibujante argentino Quino en 1964. Una obra maestra del humor gráfico que sigue vigente y que ha trascendido fronteras y generaciones.

Capítulos y estrenos para septiembre en Disney +



Yo Soy Groot (T2) - 6 de septiembre

- 6 de septiembre Star Wars: Ahsoka - episodio nuevo todos los miércoles

episodio nuevo todos los miércoles Spidey y sus sorprendentes amigos (T2) - estreno 6 de septiembre

- estreno 6 de septiembre Firebuds (T1) - 13 de septiembre

- 13 de septiembre Bunk’d (T6) - 13 de septiembre

- 13 de septiembre Supergatitos (T1) - 20 miércoles

- 20 miércoles La Maravillosa Pastelería de Alicia (T1) - estreno 27 de septiembre

- estreno 27 de septiembre Los vecinos Green - estreno 27 de septiembre

- estreno 27 de septiembre Disney Todo Igual, o no (T2) - 27 de septiembre

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.