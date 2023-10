Madonna expresa su postura sobre el conflicto entre Israel y Hamás durante concierto en Londres

Madonna lamentó las pérdidas ocasionadas por el conflicto entre Israel y Hamás durante una declaración durante su más reciente concierto en el O2 Arena de la ciudad de Londres, Inglaterra. La reina del pop, quien actualmente se encuentra en medio del Celebration Tour , abordó los crímenes de odio e incitó a la paz.

La estrella de Into the Groove calificó la guerra como algo “desgarrador” y se mostró reacia a saber más de lo acontecido a través de redes sociales. “Me entran ganas de vomitar”, dijo Madonna. “Veo niños secuestrados, tirados de motocicletas, bebés decapitados, niños en fiestas por la paz a los que disparan y matan. ¿Qué coño está pasando en el mundo? ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan crueles unos con otros? Cada vez es peor. Me asusta”.

También citó al escritor James Baldwin y dijo: “Los niños del mundo nos pertenecen a todos, a todos y cada uno de ellos. No me importa de dónde sean, cuál sea su tocado, cuál sea el color de su piel, cuál sea su religión: los niños nos pertenecen. Y somos responsables de ellos”.

A su vez, habló sobre el asesinato de Wadea Al-Fayoume, de seis años, en la ciudad de Chicago. Joseph Czuba, un casero de 71 años fue acusado de asesinato tras apuñalar presuntamente al niño. De acuerdo con las declaraciones de la policía, el crimen se habría cometido por el hecho de que ambos eran musulmanes y estuvo motivado a raíz de los conflictos entre Israel y Hamás.

Respecto a ello, Madonna llamó a “no perder la humanidad” y a reconocer que las personas “tienen el poder y la capacidad de encender la luz en el mundo”.

“Si encendemos suficiente luz, si encendemos suficientes velas, la conciencia colectiva de generosidad y unidad cambiará. Sin políticos, sin leyes, sin sanciones, sin tierras dadas o tomadas. Nosotros, con nuestra conciencia, podemos cambiar el puto mundo”, añadió.

@howelldavies Madonna sends message to Israel & Palestine during her Celebration Tour ♬ original sound - Howell Davies

Madonna tuvo una conexión con el Cábala, una rama del judaísmo por la que adoptó el nombre hebreo de Esther y por la que participó en varias prácticas judías como la celebración del barmitzvah de su hijo Rocco.

Durante el estallido de la guerra la semana pasada, Madonna también publicó un clip a través de sus redes sociales para concientizar a su público sobre el conflicto en la franja de Gaza.

“Los conflictos nunca pueden resolverse con violencia. Desgraciadamente la Humanidad no comprende esta verdad Universal. Nunca la ha comprendido. Vivimos en un mundo asolado por el odio”, dijo. “Mi corazón está con Israel. Por las familias y los hogares destruidos. Por los niños perdidos. Por las víctimas inocentes que han sido asesinadas":

Su gira Celebration continúa recorrerá Europa y llegará a México el 20, 21, 23 y 24 de abril de 2024.

