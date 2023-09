La historia de cómo nació Personal Jesus, la canción más icónica de Depeche Mode

‘Personal Jesus’ es una de las canciones más icónicas de Depeche Mode, la banda británica de música electrónica que marcó a varias generaciones con su innovación y aportaciones a la electrónica experimental de los años 80.

La historia de Personal Jesus se remonta al año 1989, cuando Depeche Mode comenzó a trabajar con Flood, un reconocido productor que ha trabajado con artistas como U2, Nine Inch Nails y The Smashing Pumpkins.

Alan Wilder, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan crearon una pieza que mezcla un poderoso riff de guitarra con referencias country, un ritmo poderoso, y unos teclados sintetizados que crean una atmósfera envolvente. No era la primera canción de Depeche Mode en incluir guitarras, pero sí la primera en brindarle tal protagonismo al instrumento.

Martin Gore, vocalista y frontman de la agrupación se inspiró en el libro ‘Elvis and Me’ de Priscilla Presley. De acuerdo con una declaración del cantante, se trata de un tema sobre “ser un Jesús para alguien más”, tomando el nombre del profeta cristiano como el sinónimo de un ‘salvador'.

“Se trata de cómo Elvis Presley fue su hombre y su mentor y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas; cómo el corazón de todos es en cierta forma como un Dios. Jugamos con estas partes de una persona que son como Dios pero las personas no son perfectas, y ese no es un punto de vista equilibrado de alguien”, comentó .

Personal Jesus es una canción que también ha sido interpretada como la necesidad humana de tener a alguien que te dé esperanza y cuidado, aunque sea una ilusión o una fantasía.

La canción fue lanzada como el primer sencillo de su séptimo álbum Violator, que se publicó en 1990 y se convirtió en el más exitoso de la carrera de Depeche Mode. Personal Jesus tuvo un gran impacto en el público y en la crítica, y se posicionó en los primeros lugares de las listas musicales de varios países. Se trato de la primera canción de la banda en brindarle protagonismo a una guitarra. Además, fue versionada por otros artistas como Marilyn Manson, Johnny Cash o Sammy Hagar.

Fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el puesto número 13 en la lista británica y el número 28 en la estadounidense. Además, fue la primera canción de Depeche Mode en entrar en el Billboard Hot 100, la lista más importante de ese país, con gran impacto en Alemania, Francia, Italia, España y México.

El video oficial de Personal Jesus fue dirigido por Anton Corbijn, un fotógrafo y cineasta holandés que ha colaborado con Depeche Mode desde 1986. El video se filmó en blanco y negro en Almería, España, y muestra a los miembros de la banda vestidos como vaqueros del viejo oeste, rodeados de mujeres y hombres con aspecto de proxenetas.

Según Corbijn, el video es una parodia del género western y una crítica al fanatismo religioso. El director dijo que quiso “mostrar a Depeche Mode como una banda de forajidos que se burlan de la religión”. También explicó que usó el blanco y negro para crear un contraste con el colorido del álbum Violator, cuya portada muestra una rosa roja sobre un fondo negro.

Depeche Mode fue censurado por MTV debido a algunas tomas ‘explícitas’, por lo que se editó una versión con algunas imágenes del mismo video.

Entre las versiones y remezclas más conocidas de Personal Jesus se encuentran la versión que Marilyn Manson hizo para su álbum Lest We Forget: The Best Of en 2004 y la versión country que Johnny Cash grabó para su álbum American IV: The Man Comes.

