Bob, El Constructor llega a la pantalla grande

“Bob, construye ¿podrán hacerlo? Bob, construye. ¡Si podemos!”, sonaba en la televisión al inicio del famoso programa para niños Bob, El Constructor. Ahora, a casi 25 años de su primera emisión, el tierno y perseverante constructor animado llegará a la pantalla grande de la mano de Mattel Films, ShadowMachine, Nuyorican Productions de Jennifer Lopez.

El actor y cantante estadounidense Anthony Ramos contará se unirá al proyecto, un largometraje animado basado en la icónica serie infantil. Promete ser una reimaginación ingeniosa y contemporánea de la querida serie, adaptada a las audiencias modernas.

La película estará protagonizada por Anthony Ramos, conocido por su papel en Hamilton y In the Heights. Ramos no solo prestará su voz al personaje principal, sino que también participará en la producción junto a Alex Bulkley y Corey Campodonico de ShadowMachine, un estudio de animación y producción galardonado con un Oscar. Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina de Nuyorican Productions también se suman al proyecto como coproductores.

El guion de la película está a cargo de Felipe Vargas, mientras que la supervisión corre por cuenta de Kevin McKeon, Iván Sánchez y Arturo Thur De Koós de Mattel, y Natalie Haack Flores de Nuyorican. La historia sigue a Roberto, también conocido como Bob (Ramos), en un viaje a la pintoresca isla de Puerto Rico. Allí, Bob se enfrentará a desafíos que van más allá de la construcción, explorando temas profundos sobre lo que significa edificar no solo estructuras, sino también comunidad y herencia cultural.

¿De qué tratará la nueva película de Bob, El Constructor?

La película promete ahondar en la diversidad de las naciones latinas del Caribe, con una mirada fresca a las tradiciones y el espíritu de su gente. Se espera que este largometraje aporte una nueva dimensión al personaje de Bob, manteniendo al mismo tiempo el encanto y los valores fundamentales de la serie original, trabajo en equipo, imaginación, positividad y el uso de herramientas adecuadas para resolver problemas.

Bob, El Constructor se ha consolidado como una serie emblemática para niños en edad preescolar y primaria desde su lanzamiento en 1999. Conocida por su contagioso eslogan “¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos!”, la serie disfrutó de 12 exitosas temporadas.

Este proyecto se une a una impresionante lista de adaptaciones cinematográficas de Mattel, incluyendo Barney, Hot Wheels, Masters of the Universe, Matchbox, Polly Pocket, Thomas & Friends, entre muchos otros. Además, Mattel Films está desarrollando Christmas Balloon, un drama familiar navideño basado en una nueva propiedad intelectual.

