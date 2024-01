Barbie: Esto dijo América Ferrera al saber que Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron nominadas al Oscar

Cuando se anunciaron las nominaciones a los Oscar, América Ferrera, quien participó en la popular película Barbie , experimentó una montaña rusa de emociones. La actriz recibió su primera nominación al Oscar por su interpretación de Gloria en la comedia taquillera, pero la notable ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de mejor directora y mejor actriz, respectivamente, dejaron a Ferrera con sentimientos encontrados.

La noticia de su nominación la tomó por sorpresa. “Hubo un momento en el que no estaba segura de si me lo había inventado”, compartió Ferrera con Variety. “Y entonces mi teléfono empezó a explotar, así que pensé que debía de haberlo oído bien”.

Ferrera describió la experiencia de compartir este logro con sus compañeras de reparto en “The Sisterhood of the Traveling Pants” como “divertidísima, graciosa y emotiva”. A través de FaceTime, Blake Lively, Amber Tamblyn y Alexis Bledel celebraron con Ferrera. “Estas mujeres con las que he tenido el honor de crecer en esta industria y ser amadas, animadas y apoyadas por ellas. Lo que todos hacemos los unos por los otros. Son increíbles, y un gran regalo en mi vida”.

La reacción de América Ferrera al enterarse de que Greta Gerwig y Magot Robbie no fueron nominadas a estas categorías en el Oscar

La alegría de Ferrera se mezcló con decepción por las notables omisiones en las nominaciones. Greta Gerwig, directora de Barbie, no fue reconocida en la categoría de mejor directora, a pesar de su destacado trabajo en la película. Ferrera expresó su desilusión: “Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo”, y destacó la transformación de Barbie en un fenómeno global gracias a Gerwig. “Crear este mundo, y tomar algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Se siente decepcionante no verla en esa lista”.

Me decepcionó muchísimo que no estuvieran nominados. -Dijo Ferrera

Otra ausencia destacada fue la de Margot Robbie en la categoría de mejor actriz. Además de la nominación de Ferrera, Barbie también obtuvo las nominaciones a mejor película, actor de reparto (Ryan Gosling), guión adaptado (Greta Gerwig y Noah Baumbach), diseño de vestuario, diseño de producción y canciones originales ("I’m Just Ken” y “What Was I Made For?").

A pesar de sus nominaciones, la actuación de Robbie en la película no recibió el reconocimiento esperado. Ferrera elogió a su coprotagonista, describiendo su habilidad actoral como “realmente increíble” y destacando su capacidad para hacer que todo parezca fácil.

“Una de las cosas de Margot como actriz es lo fácil que hace que todo parezca. Y tal vez la gente se engañó al pensar que el trabajo parece fácil, pero Margot es una maga como actriz frente a la pantalla, y fue uno de los honores de mi carrera poder verla realizar la increíble actuación que hizo. Ella aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi libro, ella es una maestra”, dijo en la entrevista .

A pesar de estas omisiones, Barbie ha hecho historia al convertirse en una de las tres películas dirigidas por mujeres que han obtenido una nominación a la mejor película. La actriz también celebró la representación lograda en las carreras de interpretación, y destacó la presencia de mujeres diversas en la categoría de actrices de reparto.

