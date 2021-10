AMLO supervisará cada dos meses obras del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que supervisará el avance de obras del Tren Maya cada dos meses, con el fin de que continúe sin demoras.

AMLO aseguró que “no hay oposición” a la construcción del Tren Maya y, por el contrario, las personas de la región sureste del país están a gusto con el proyecto.

“El fin de semana lo dedicamos a recorrer todo el trayecto, la ruta de el Tren Maya, lo voy a hacer cada dos meses porque tenemos que inaugurar esta obra a finales del 2023”.

López Obrador informó que el empresario Carlos Slim lo acompañó a recorrer el tramo que le corresponde construir en Campeche.

Sostuvo que hablaron sobre la liberación del derecho de vía, los kilómetros con terraplén, la llegada del balasto, la logística, entre otros temas.

Ayer y hoy supervisamos 800 kilómetros de construcción de la obra del Tren Maya. También tuvimos la dicha de sobrevolar las zonas arqueológicas de Palenque y Chichén Itzá. pic.twitter.com/LVIt85B7Pz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 5, 2021

El mandatario afirmó que para la construcción se empleó únicamente el presupuesto público y negó algún tipo de contratación de deuda.

“Toda esta obra es del pueblo de México. No hay contratación de deuda, las empresas se contratan, pero no hay una asociación pública-privada. Es financiamiento del presupuesto público. No son concesiones. Todo queda como parte del patrimonio nacional”.

AMLO explicó que de Campeche a Mérida se hizo la evaluación de la construcción del tercer tramo el sábado y ese mismo día también del cuarto tramo de Mérida a Cancún los cuales están a cargo de otras dos empresas.

Indicó que para el domingo sobrevoló de Cancún a Tulum, en donde supervisaron 1200 hectáreas en las que se construirá el aeropuerto de Quintana Roo, con el fin de impulsar el turismo y atender esa zona.

Asimismo agradeció a campesinos y ejidatarios por que no ha habido ninguna oposición y vendieron los terrenos de toda esa área y descartó que exista una asociación pública privada.

