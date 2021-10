Miguel Ángel Navarro rinde protesta como gobernador de Nayarit

Al tomar protesta como Gobernador de Nayarit, me comprometo a poner mi vida misma al servicio de esta tierra que amo.



Es el momento de cumplir con la historia, por los que están, y por los que no pudieron ver este amanecer de esperanza para Nayarit.



No les voy a fallar.