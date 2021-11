María Elena Ríos exige justicia por ataque con ácido en el Senado

María Elena Ríos, la saxofonista agredida con ácido hace más de dos años en Oaxaca, acudió este jueves al Senado de la República para exigir justicia en su caso y el de cientos de mujeres en el país.

“No soy la saxofonista agredida con ácido, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, de profesión comunicóloga y saxofonista, me intentaron matar con ácido, pero yo no soy ese hecho para quedar bautizada de esta manera, mucho me ha costado que el día de hoy me honren con su presencia, prestándome sus oídos y regalándome su escucha”, dijo en el Senado.

En el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Elena Ríos, denunció que el exfiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez se dedicó a proteger a sus agresores y aún así fue premiado con la Secretaría de Bienestar Social.

“Hoy se cumplen 809 días desde que me quisieron matar con ácido y sigo aquí clamando justicia como siempre, clamando imparcialidad. Fueron cinco los cobardes que lo intentaron hacer, cuatro de ellos se encuentran en prisión preventiva, o se encontraban porque uno murió por causas que hasta la fecha desconozco. El quinto implicado sigue libre, sigue prófugo, y con todo el fuero que le brinda el estado de Oaxaca, lo he visto con mis propios ojos en la calle, pero el hombre fiscal de ese entonces, Rubén Vasconcelos Méndez se dedicó a protegerlo”, dijo.

María Elena Ríos también pidió que frene la violencia contra las mujeres en todo el país. Recordó que tan sólo en Oaxaca hay más de 570 víctimas de feminicidio a las que nos se les ha hecho justicia.

PAN pide mayor castigo a quienes ataquen a mujeres con ácido

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien acompañó a la saxofonista María Elena Ríos a pedir justicia en el recinto legislativo, dijo que la lucha contra la violencia de género no es de solo un día, sino una batalla constante de todos, pues “en nuestro país se asesinan a más de 11 mujeres diariamente y todos los días se presentan más de 600 denuncias por violencia doméstica”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos refirió que “desde aquí, desde este Senado hacemos un llamado para que sea dictaminada lo antes posible la iniciativa que presenté a inicios de julio del año pasado, la cual busca adicionar un artículo 297 bis al Código Penal Federal para que se condenen con hasta 26 años de prisión a quienes ataquen a mujeres con ácido y sustancias químicas”.

“¡Ni una víctima más! Maria Elena, cuenta conmigo, cuenta con este Senado. Exigimos justicia”, puntualizó López Rabadán.

María Elena Ríos dijo sobre dicha iniciativa que no es un día para celebrar, ya que es doloroso rememorar el motivo, sin embargo, “cada día en cada rincón de nuestros territorios, somos las mujeres quienes luchamos para librar batallas de toda una guerra en contra de nosotras”.

La saxofonista destacó que la violencia no es normal y dijo que tenemos que estar unidas para erradicarla y así “no volver a repetir las historias de nuestros nombres, al contrario, contar historias nuevas, historias de vida sin violencia”.

