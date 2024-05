Mañanera hoy AMLO 8 de mayo de 2024 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy miércoles 8 de mayo de 2024; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué dijo AMLO sobre el maíz transgénico?

Tras ser cuestionado sobre la opinión de Estados Unidos que México no tiene un sustento ni legal ni científico para decir que el maíz transgénico daña la salud, AMLO señaló que se está haciendo un análisis por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Destacó que los primeros resultados muestran que no se puede utilizar maíz amarillo de importación para consumo doméstico, es por ello que no se aplica en tamales, tortillas, etc, siempre se usa el maíz blanco, en lo cual México es autosuficiente.

¿Qué dijo AMLO tras los apagones registrados en varios estados de México?

Después de que más de 15 estados de México reportaran apagones ayer 7 de mayo , AMLO señaló que el problema fue ocasionado por el intenso calor que se ha registrado en los últimos días.

Recalcó que cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) detectó esta problemática activó una alarma. No obstante, aclaró, que afortunadamente duró muy poco tiempo.

¿Qué dijo AMLO sobre la extradición de León Trauwitz?

A pregunta expresa, AMLO mencionó que el trámite de extradición del general Eduardo León Trauwitz a México ya se realiza en Canadá, debido a su presunta participación en actividades delictivas.

Destacó que el acusado tiene derecho a presentar recursos para demostrar que no es culpable y la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, otorgó un plazo de 30 días para apelar la decidión de extradición.

