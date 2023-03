Conferencia mañanera hoy AMLO 3 de marzo de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy viernes 3 de marzo de 2023; conoce en vivo todos los temas que se abordan en la conferencia de prensa que se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

AMLO anunció este 3 de marzo que realizará una gira a la Laguna, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes este fin de semana para supervisar obras de abasto de agua, así como para supervisar avances en sucursales del banco del Bienestar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué dijo Adán Augusto sobre la reforma electoral en la mañanera hoy?

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que hay falsedades en los señalamientos de la oposición acerca del Plan B de la Reforma Electoral y explicó en qué consiste a través de algunos puntos relevantes:

- Se reforman 5 leyes y hay una nueva ley de medios de impugnación

– La reforma es el fin de la burocracia dorada del INE , la desaparición de 2 fideicomisos (contingencias laborales e inmuebles)



- No hay despido de 8 mil trabajadores, aunque sí se reducen los trabajadores de las juntas locales

– No es verdad que se pone en riesgo la jornada electoral por los conteos rápidos y el PREP. El conteo rápido no lo hace el INE, sino empresas contratadas.

- El PREP seguirá operando de la misma manera, pero los cómputos distritales iniciarán junto con el PREP

- Se facilita el voto de migrantes, que será por Internet y podrá hacerse con credencial, matrícula consular o pasaporte

El secretario de Gobernación dijo que esta Reforma Electoral “es la eliminación de privilegios de la burocracia dorada” y destacó que lo que sí se reduce es el número de vocales de las juntas locales y distritales, además de que se eliminan privilegios como el seguro de gastos médicos mayores, de separación individualizada y dos fideicomisos.

adn40, siempre conmigo