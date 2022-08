El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy martes 23 de agosto desde Palacio Nacional.

Rescate de mineros

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo que se cumplen 471 horas de trabajo ininterrumpido en la mina de Pinabete para rescatar a los 10 mineros, destacó que se recibieron los resultados de los estudios geofísicos, que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de saturación de agua en la mina.

Los resultados servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería para reducir el agua en la mina. Laura Velázuez presentó un mapa en donde se presentan las mayores condiciones de agua, “esperamos que hoy o a más tardar mañana tengamos este plan”.

Los niveles de agua en los pozos continúan bajando, el volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es superior a los 53 mil metros cúbicos y se tienen instaladas 13 bombas con mil 30 caballos, así como un flujo aproximado de 617 litros por segundo.

Sigue activo el plan Guardia Nacional y el plan DN-III, “nos encontramos trabajando como corresponde para rescatar a nuestros mineros”, enfatizó. Al finalizar, dijo que hoy se espera que se tenga el plan a seguir.



Mañanera hoy AMLO: Temas de este martes 23 de agosto

Reclutamiento de Médicos Especialistas

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer resultados acerca de la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, “vamos a seguir diseñando otras estrategias”, mencionó, por lo que dijo que están preparando una nueva jornada.

Robledo mencionó que esta vez se incluirá a médicos generales y personal de enfermería, la próxima semana se dará a conocer la convocatoria. Además dijo que tiene énfasis en las instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad social, se concentrará en IMSS Bienestar.

“Estamos al 90% de contratación de médicos especialiastas” y dijo que pronto se llegará al 98% de la cobertura.

Por otra parte, Zoé Robledo mencionó cuáles son los ravances en el Plan de Salud para el Bienestar en Nayarit, Tlaxcala y Colima. Además, anunció la firma de un convenio con San Luis Potosí para incorporarlo al plan de salud.

COVID-19 en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que son 6 semanas consecutivas de disminución de contagios de COVID-19, “empiezan a existir olas donde pudieran sincronizarse en épocas de frío”, sin embargo, en México aún no sucede esto, lo que no quiere decir que se pudiera seguir con este patrón en un futuro. Dijo que no se descarta que en octubre o noviembre pudiera haber un repunte.





La mortalidad tiene una tendencia a la reducción en las últimas 4 semanas, respecto a la vacunación, se sigue avanzando con los niños, hay una cobertura del 42% en este sector. “Seguimos recomendando que se sigan vacunando”, destacó.

Reinaguración del Gran Salón de Sesiones

El mandatario mexicano habló acerca de la reinauguración del Gran Salón de Sesiones del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional que ocurrió el pasado lunes 22 de agosto y mencionó que es parte de la historia del país.

López Obrador anunció que después del 1 de septiembre se abrirán las puertas para visitar algunas áreas de Palacio Nacional, incluido el reinaugurado Gran Salón de Sesiones del Recinto Parlamentario.

Inversión extranjera

AMLO dijo que ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son históricos, lo que significa que hay confianza y gobernabilidad, así como honestidad, ya que son elementos necesarios para que exista inversión extranjera. “Nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año”, destacó el presidente.

